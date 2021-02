La acusación de un colaborador de 'Espejo Público' a Susanna Griso: "Esta demagogia no"

Desde que el pasado domingo se publicaron los detalles del contrato que Leo Messi tiene en vigor con el FC Barcelona, la noticia ha acaparado todos los medios de comunicación, por lo que, este lunes, ha protagonizado los debates de los programas de la mañana. Todos los presentadores se han eco de los 555.237,619 millones de euros brutos del futbolista, lo que ha despertado diversas opiniones.

A raíz de esto, este lunes, 'Espejo Público' ha realizado una conexión en directo con un médico que se ha hecho viral al manifestar el sueldo que recibe como sanitario a jornada completa, lo que ha indignado a algunos de los colaboradores del espacio.

Jamie Lluches un médico residente que ha denunciado en directo que su sueldo base es de 869 euros. Asimismo, ha explicado que alcanza los mil euros trabajando horas extra y haciendo guardias, lo que, según ha dicho, parecen dos trabajos: "Junto a las guardias 1.900, pero eso son horas extra, que son 120 horas, y es como si tuviera dos trabajos distintos con los que no llego ni a los 2.000 euros".

"Trabajo 120 horas mensuales extra y las 140 horas de contrato base. En total 260 horas", ha agregado. "Cuando tu ves el contrato de Messi que se ha filtrado en los medios, cuando ves que cobra más de 555 millones ¿Qué piensas?", ha querido saber Susanna Griso, haciendo referencia a la noticia más comentada del día.

"Esta demagogia no", le ha interrumpido Rubén. "Vale, venga, sí... Es verdad, es verdad muy demagógico por mi parte...", le ha respondido la presentadora muy irónica. "Pero te lo pregunto Jaime ¿Qué piensas?", ha insistido la conductora del espacio de Antena 3. "Pero no es demagógico, eh", defendían a la presentadora el resto de colaboradores.

"Yo pienso que cada uno puede generar cierta cantidad de dinero en función del dinero que realiza, pero que es injusto que una persona gane cantidades infinitamente mayores que personas que estamos realizando un trabajo básico. Yo no me comparo con otros personajes sanitarios, ni con otro tipo de trabajos, porque sé que hay autónomos que lo están pasando mal, personal de limpieza que está en primera línea, cajeros de supermercados...", ha explicado el sanitario.

"Pero de lo que yo tengo constancia es del sueldo de los residentes. Y claro, en cada guardia estamos dando la cara durante 17 o 24 horas sin parar, ingresando pacientes, aplicando tratamientos... Y es nuestro trabajo, nosotros estamos contentos con ello, pero son las condiciones y la remuneración que recibimos lo que realmente nos plantea si estamos en el camino correcto", ha concluido Lluch.

"Bueno, yo te digo que no. Es imposible. No me extraña nada que haya una espantada de médicos, que se vayan a otros países donde les pagan más", ha opinado Griso. "No es demagogia. Retrata a una sociedad que está dispuesta a justificar que en determinados trabajos del espectáculo se tengan unas remuneraciones y, sin embargo, ven con naturalidad que las personas que nos salvan la vida sean mileuristas", ha defendido una colaboradora.

"Tú puedes ser Messi"

"¿Qué es injusto con Messi? Tú puedes ser Messi si quieres, eh", ha dicho el colaborador tras insistir en que era "demagogia". "La sociedad puede vivir sin un señor que mete muchos goles pero no puede vivir sin cientos de miles de estos señores. Rubén, una persona que invierte más de seis años de su vida en estudiar, no puede tener estas remuneraciones", ha insistido la colaboradora.

"El problema del Estado con la sanidad no lo va a sufragar el dinero de Messi", ha asegurado Rubén. "Jaime, no nos tienes que convencer, estamos todos convencidos. Luego podremos discutir si es demagogia o no comparar tu sueldo con el de Messi, pero que tu sueldo es precario y que a vosotros os tenemos que pagar mucho más, creo que estamos todos de acuerdo", ha comentado la comunicadora para despedir al entrevistado.