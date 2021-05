Susanna Griso responsabiliza a Mónica García del corte de pelo de Pablo Iglesias: "Usted tiene parte de culpa"

Este jueves, Susanna Griso ha contado con la intervención de Mónica García en 'Espejo Público' para entrevistarla mediante una videollamada. A lo largo de la entrevista, la presentadora ha hecho hincapié en la gestión que se está llevando a cabo frente a la pandemia, concretamente en el plan de vacunación, en las propuestas de Más Madrid para la Comunidad de Madrid y en la salida de Pablo Iglesias de la política.

Como era de esperar, la presentadora también quiso poner sobre la mesa el tema más comentado de la semana y analizarlo junto a García. Desde el miércoles, Pablo Iglesias está acaparando todos los medios de comunicación y revolucionó las redes sociales, incluso se convirtió en Trending Topic. El ex líder de Unidas Podemos se dejó ver con su nuevo cambio de 'look'. Su nuevo peinado ha resultado ser muy polémico, ya que Iglesias ha decidido cortarse la coleta que le ha acompañado durante toda su trayectoria en la política y en toda su vida, "desde los 15 años".

Desde que llegó con Podemos hasta que fue Vicepresidente del Gobierno, la coleta se convirtió en su sello y, posteriormente, el moño. Ahora, el ex secretario General de Unidas Podemos ha querido comenzar una nueva etapa y, tras su decisión de abandonar la política, ha decidido comenzar una nueva vida dejando atrás el peinado por el que tantas críticas ha recibido por parte de sus rivales políticos.

"¿Qué opina usted sobre el cambio de imagen de Pablo Iglesias, si quiere opinar?", le ha preguntado la conductora del espacio de Antena 3. "Lo digo porque hay quien ve ahí una declaración de intenciones y de alguna manera es un cambio ya radical en su vida, ha dejado la política y empieza una vida profesional", ha señalado la presentadora para completar la pregunta y dejar claro el tema del debate.









"Me parece un poquito exagerado"

Estas palabras han sorprendido mucho a la política, quien no ha sabido que responder de inmediato. No obstante, su reacción de asombro ha aumentado cuando la comunicadora la ha señalado como posible responsable de la decisión de Iglesias. "Usted tiene parte de culpa. Ya sé que no le gusta que hablemos de culpa, pero parte de responsabilidad. Lo digo porque, en el momento en que no quiso ir de la mano, que dijo: ‘no, no, ni tutelas ni tu tías’, pues ahí se quedó Unidas Podemos como última opción en la Asamblea madrileña y dejó la política Pablo Iglesias", señalaba Griso.

Aparentemente descolocada por el comentario de la periodista, García ha respondido sin querer dar juego a las declaraciones dadas por la periodista y ha deseado lo mejor al exlíder de Podemos. "Me parece fenomenal, me parece un gesto simbólico", ha comenzado diciendo García sin dar importancia al corte de pelo de Iglesias. "La verdad es que solo le deseo al señor Iglesias que pueda tener una vida tranquila", ha asegurado.

"Me parece un poquito exagerado que estemos hablando tanto tiempo sobre si alguien se ha cortado la coleta o no. Igual que cuando se habla de cómo vestimos las mujeres o cómo somos las mujeres, tampoco me gusta que hablemos de la estética de alguien, que es muy personal", zanjaba la entrevistada, dejando claro que veía exagerada la importancia que se estaba dando al cambio de peinado de Iglesias.