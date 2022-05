Susanna Griso se queda sin palabras ante la propuesta de un invitado en pleno directo: "No te quejes"

Susanna Griso ha vuelto a formar parte de la parrilla de Antena 3 al ponerse al frente de 'Espejo Público'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, el aumento de contagios por coronavirus y la invasión de Rusia a Ucrania, la presentadora daba paso a la sección dedicada a la agricultura en la que cuentan con Juan Vicente como colaborador, agricultor que se ha hecho conocido gracias a las redes sociales.

Como consecuencia, ha aparecido más de una vez en el programa de Antena 3 para hablar de su especialidad, pero sigue siendo presentado como un invitado esporádico. Es por esto por lo que, esta vez, el agricultor no ha dudado en pedir trabajo a la conductora del espacio para convertirse en un colaborador habitual, lo que ha pillado a Griso totalmente desprevenida.

En esta ocasión, Juan Vicente entraba en directo desde un invernadero de El Perelló, en Valencia, para hablar de la campaña que ha organizado en contra de la "invasión de productos extranjeros" en nuestro país. Ante esto, la presentadora se preguntó si existe alguna ley que ampara al producto español frente al extranjero. Ante esto, el agricultor explicó que existe el "libre mercado", por lo que es normal que haya tanto importaciones como exportaciones. "Lo que pasa ahora es que las importaciones superan a las exportaciones de frutas, verduras y hortalizas, lo que es un dato muy preocupante", aclaraba el colaborador.









"Te lo digo a ti que tú eres la jefa"



Asimismo, declara que uno de los motivos por los que las importaciones puede haber superado a las exportaciones son los elevados precios de determinados productos. "Los costes están influyendo mucho en que el consumidor escoja una cosa u otra. Es una cuestión de bolsillos", apuntaba Juan Vicente para aclarar las dudas de la presentadora y de los colaboradores presentes en el plató.

Tras analizar la situación, antes de que la presentadora le despidiese, Juan Vicente no se cortó a la hora de proponer a la presentadora que le contratase. "Susanna, una cosita. Te lo digo a ti que tú eres la jefa", soltaba entonces el agricultor. "Bueno aquí hay mucho jefe", apuntaba Griso, dejando claro que no es decisión suya. "Tenemos pendiente una sección de agricultura", le ofrecía el invitado. "Poco a poco... No te quejes, que llevamos tres semanas, ya más…", reaccionaba la presentadora.

"Tenemos que hacer una sección semanal", insistía el agricultor. "Ya casi tienes la titularidad, falta correr un poco más", apuntaba Griso. Respecto a esto, él apuntaba que seguía en el "banquillo" esperando que el espacio de Antena 3 contase con él de manera habitual. "Bueno, la semana pasada entraste, esta también… Vamos a darle un poco más de recorrido", le frenaba Griso. "Por el campo y la ganadería, lo que haga falta", concluía Juan Vicente.