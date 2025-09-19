Las sensaciones de David Sánchez con el favoritismo del Barcelona tras su primer partido de Champions: "Hoy... raspado"

El Barcelona arrancó su andadura en la Champions League 2025-2026 con una victoria frente al Newcastle, sin ser brillante, dejó en el casillero los primeros tres puntos para los de Flick.

Al margen de las opiniones que fueron en la línea de la victoria azulgrana, David Sánchez se atrevió a valorar en El Partidazo de COPE con una nota particular: "Al partido le pongo un bien. Pero le pongo un diez en el descuento", para hacer contraposición a etapas anteriores más dudosas: "El Barça del año pasado este partido lo palma".

Y es que baste recordar encuentros europeos el que jugó en Milán, donde el equipo, pese a su capacidad ofensiva, se desangró en la gestión de los últimos compases, recordó el periodista para no olvidar que el Barcelona tenía serias dificultades para cerrar algunos partidos.

En su primera noche europea el Barça mostró otra cara. No fue un vendaval, pudo acusar la ausencia del lesionado Lamine Yamal, pero se mostró como un bloque serio capaz de amarrar un triunfo que en otro momento se le hubiera escapado.

PA / Cordon Press Barcelona's Marcus Rashford celebrates scoring their side's first goal of the game during the UEFA Champions League league phase match at St. James' Park, Newcastle. Picture date: Thursday September 18, 2025.

David Sánchez lo resumió con claridad haciendo alusión a las caras nuevas: "Creo que para ganar la Champions tienes que gestionar bien los partidos, tener un gran portero y meter muchos goles". Y en ese sentido, "creo que el Barcelona va a camino de tener un equipo por lo menos para optar a ganar Champions".

El punto de partida frente al Newcastle, para David Sánchez el equipo azulgrana "creo que ha estado bien, le le doy un bien bien raspado, pero creo que ha sido un equipo muy serio, muy concentrado y creo que para ganar la Champions", sentenció.