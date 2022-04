Susanna Griso desvela lo que le ha dicho Pedro Sánchez "off the record": "Sabía que esa pullita me iba a caer"

Este lunes,Susanna Griso ha vuelto a formar parte de la parrilla de Antena 3 al ponerse al frente de 'Espejo Público' tras tomarse unos días de descanso como consecuencia de Semana Santa. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, las nuevas medidas ante el coronavirus y la invasión de Rusia a Ucrania, la presentadora ha dado paso a la esperada entrevista del día. Griso se encontraba cara a cara con Pedro Sánchez.

En esta ocasión, ha sido la periodista quien se ha trasladado hasta La Moncloa para encontrarse con el Presidente del Gobierno. En primer lugar, la presentadora ha puesto obre la mesa cómo está afectando la guerra de Ucrania a nuestra economía. "La economía sigue creciendo aunque tenemos problemas", aseguraba Sánchez. Asimismo, el entrevistado avanzó que las próximas elecciones "serán en tiempo y forma en diciembre de 2023".

Después de dar por finalizada la esperada entrevista, la conductora del espacio ha vuelto a ocupar su puesto al frente del programa y ha contado a los espectadores algunos detalles que no se han visto frente de cámaras. "Esto ya forma parte del off the record de lo que ha pasado en la entrevista", comenzaba diciendo Griso, haciendo referencia a que aclararía el reproche que le ha lanzado Sánchez nada más comenzar la entrevista.









"Sabía yo que la pullita esa me iba a caer"

La presentadora ha recordado cuando le dijo al entrevistado, antes de comenzar la entrevista, que era el primer encuentro que tenían en los cuatro años que lleva como presidente. "Ya sabía yo que la pullita esa me iba a caer", afirma Griso que le respondió Sánchez al respecto. "Mira que he entrevistado al candidato Pedro Sánchez, muchas veces. Hasta hemos pasado un fin de semana juntos en 'Dos días y una noche'. Pero se me ha resistido como presidente", comentaba tras reconocer haberse "quitado esa espina". Ante esto, tal y como ha contado la presentadora, Sánchez le ha prometido que "va a haber más" entrevistas.

Acto seguido, la periodista ha hecho un análisis de la entrevista a Sánchez y ha señalado los "mensajes muy claro" que el presidente quería transmitir a la audiencia, haciendo hincapié en la reapertura de la embajada española en Kiev y el mensaje a Alberto Núñez Feijóo. "Quedaos con que no va a haber adelantado electoral", apuntaba la comunicadora. "¿Pero se va a presentar él?", se interesaba Nacho Abad.

"Esa pregunta me ha faltado hacérsela", reconoce Griso. "Lo que es evidente es que no me hubiese contestado", asegura. Asimismo, la presentadora ha destacado que Sánchez no ha hecho referencia a Unidas Podemos en ningún momento de la entrevista: "Ha borrado Podemos y todo el rato era el proyecto de Yolanda Díaz. Es como si diese ya a Podemos por amortizado, porque está en un 10,5% de intención de voto según los últimos sondeos".