Susanna Griso corrige en directo a Tamara Falcó tras sus palabras sobre Pablo Iglesias en 'El Hormiguero'

La presentadora y directora de 'Espejo Público' ha estallado este viernes con Tamara Falcó tras haber escuchado sus palabras sobre la candidatura de Pablo Iglesias para las elecciones del próximo 4 de mayo. Falcó quiso dar su opinión en el espacio de tertulia política que tiene'El Hormiguero', programa de Pablo motos, en el que también estaban presentes Juan del Val y Cristina Pardo.

La reacción, sin embargo, ha venido horas después, donde el programa matutino de Antena 3 han comentado sus palabras sobre este asunto.

Pablo Iglesias, candidato para el 4-M

Nadie se esperaba que el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, fuera a apartarse de su puesto dentro del Consejo de ministros para presentarse como candidato a las elecciones regionales, donde a su partido le daban un mal resultado. Por ello, tras un fin de semana lleno de negociaciones con sus homólogos en Madrid, Iglesias anunció su candidatura para el próximo 4 de mayo a través de un vídeo colgado en su despacho del Ministerio.

El líder de los morados, además, había ofrecido a Más Madrid— partido de Íñigo Errejón— una alianza para evitar que Isabel Díaz Ayuso pudiera repetir como presidenta el resto de la legislatura. Un hecho que podría consumarse si aciertan los primeros sondeos, que otorgan a la líder del PP en Madrid el doble de votos de los que alcanzó en 2019 como consecuencia del desescalabro que sufre Ciudadanos, quien ha presentado a Edmundo Bal como cabeza de lista.

Susanna Griso contesta alto y claro a Tamara Falcó

La hija de Isabel Preysler quiso comentar dicha jugada el jueves junto a Cristina Pardo y Juan del Val, para señalar que no le parecía bien que el líder de Unidas Podemos se presentase a los comicios autonómicos.

"De cualquiera de las formas, hay un mensaje muy claro a Pablo Iglesias: Podemos, en Madrid no te queremos", llegó a afirmar dentro de la tertulia, palabras que han provocado gran repercusión tanto dentro como fuera de la cadena. De hecho, la primera voz en censurar dichas palabras ha sido la presentadora de 'Espejo Público',

Susanna Griso, dejándola en evidencia. “Ella habla como si tuviera representación sobre todo el electorado madrileño, ¿no? Es el eslogan de Tamara, que últimamente habla mucho”, se ha preguntado Griso. No ha sido la única dentro del programa en condenar las palabras de la influencer. Una colaboradora, por ejemplo, ha explicado que Falcó no es un referente social. “Mira que me cae bien Tamara, pero tampoco me parece el referente social e intelectual apropiado”, ha dicho.

