Susanna Griso estalla en directo ante la última crueldad de las redes: "¡Es lo que tiene, chico!"

Susanna Griso se caracteriza por ser bastante comedida cada vez que se pone al frente de 'Espejo Público'. La periodista catalana es uno de los rostros más notorios de Antena 3 y siempre destaca por su sobriedad. Sin embargo, todos somos humanos, y hay situaciones ante las que es imposible contenerse. La que se vivió en su programa este viernes es una de ellas.

Susanna Griso estalla en directo ante la última crueldad de las redes

La actriz Beatriz Rico fue invitada a 'Espejo Público'. Como su reciente aparición en 'Pasapalabra' motivó críticas en las redes sociales por su físico, Griso quiso solidarizarse con ella. La frustración que genera algo así es compartida por la presentadora, que también es objeto de comentarios negativos en Internet. “Que tengamos que aguantar estos comentarios...”, lamentó primero.

Lo que más indigna de todo esto a Griso es el efecto tan nocivo que pueden tener las críticas en las celebridades más jóvenes. “Algunas amigas mías me dicen: 'No sabes lo que tenemos que aguantar, porque yo cuelgo una foto en bikini y la gente me dice que yo no tengo cuerpo de bikini'. ¡Como si en este país hubiese un cuerpo de bikini! ¿Hay que hacer un casting para ponerte un bikini?”, comentó visiblemente enfadada la comunicadora.

Beatriz Rico aprovechó este momento de la conversación para recordar que los invitados y colaboradores de los programas televisivos deben maquillarse por sí mismos ahora. Esta consecuencia de la pandemia puede acarrear tener un peor aspecto en pantalla que en circunstancias normales. “Estamos sin maquillaje y sin peluquería... ¡Y es lo que tiene, chico, se hace lo que se puede!Yo estudié Periodismo, que yo no estudié Maquillaje y Peluquería”, sentenció entonces Susanna Griso.

Susanna Griso pide ayuda para encontrar a uno de sus seres más queridos: "Si la veis, avisad a los teléfonos"

Susto para Susanna Griso. La presentadora de "Espejo Público", una de las más queridas en nuestro país, ha hecho este miércoles un llamamiento desesperado a través de sus redes sociales para encontrar a su perrita. El animal lleva cuatro días desaparecido y la periodista ha recurrido al poder de las Redes para dar una mayor difusión a su búsqueda y que alguien pueda finalmente encontrarla. En estos momentos, la perrita todavía no ha aparecido pero sus seguidores le han enviado todos los ánimos y esperan que aparezca cuanto antes.

“¿Nos echáis una mano? Se asustó por unos petardos y está perdida. Lleva chip”, ha escrito junto a un cartel en el que aparecen dos fotografías de su perrita Kali, que llegó a su vida a finales de 2020 y que ya estaba completamente adaptada a la familia. La pequeña se perdió el pasado 13 de febrero y desde entonces no han logrado encontrarla.

El motivo por el que la perrita se perdió

Susanna Griso ha decidido utilizar su perfil de Instagram como altavoz para llegar a más gente y entre todos lograr encontrar a su perrita Kali, que desapareció el pasado sábado 13 de febrero. ¿Cómo ocurrió? La perrita escuchó unos petardos y, asustada, se fue corriendo de casa dejando a la presentadora y a su familia con el corazón en un puño. “En La Moraleja, Alcobendas. Asustada por unos petardos lleva arnés, collar y abrigo”, se puede leer en la descripción que han puesto en el cartel para encontrarla.

“No perseguir, si la veis, por favor, avisad a los teléfonos que figuran abajo”, concluye este llamamiento que ha compartido la presentadora en sus redes sociales para encontrar cuanto antes a su perrita, de raza galgo y que llegó a su vida hace poco para llenarla de amor. Es muy asustadiza debido a que antes de que la periodista le acogiese, no tuvo una vida fácil y es desconfiada por lo que pueda pasar, por eso piden encarecidamente que no la persigan y que únicamente avisen rápidamente a esos números de teléfono si la ven por la zona.

La historia de Kali, la perrita de Susanna Griso

“Amor a primera vista. Kali lleva poco tiempo en la Asociación A. L. B. A. . Y no puede ser más buena. Tan elegante y discreta como una bailarina de ballet clásico", escribió Susanna Griso el pasado mes de noviembre, cuando decidió acoger en casa a esta adorable perrita que necesitaba mucho amor. Cabe destacar que uno de los hijos de Susanna Griso es alérgico a los perros, pero aún así decidió dare el hogar que le había faltado hasta ese momento hasta que alguien decida adoptarla. “¿Lo de salir a pasear va en serio? Me temo que hoy hay resistencias”, escribió el pasado mes de enero cuando tuvo que sacarla a pasear en medio de la nieve que cayó en Madrid debido a la borrasca Filomena, algo que parece que no le gustó mucho a la pequeña Kali.