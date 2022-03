Susanna Griso, entre lágrimas, en pleno directo de 'Espejo Público' por lo que le cuenta una mujer ucraniana

Susanna Griso volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 al ponerse al frente de 'Espejo Público'.Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de ómicron y la situación política, el programa de Antena 3 dedicó gran parte del espacio a la guerra entre Ucrania y Rusia. Es por esto por lo que, además de conectar con los corresponsales, han hablado con algunos de los ciudadanos que se encuentran en Ucrania para conocer su perspectiva del conflicto.

Tras unos días complicados informando de duras imágenes y declaraciones de los afectado, la presentadora no pudo evitarlo y se rompió en pleno directo. Uno de los testimonios que ha marcado a Griso fue el de Julia, una mujer ucraniana que ha contado cómo se está enfrentando a esta situación, escondida en un búnker junto a su marido, su hija de un años y otras dos familia que también tienen niños pequeños.

"No contamos que hay guerra porque no queremos que haya miedo, contamos que es temporalmente y que tienen que estar así. No contamos a los niños que es una guerra porque tenemos miedo nosotros y solo nos falta que tengan miedo nuestros hijos", contaba la entrevistada a la conductora del espacio de Antena 3. Asimismo, Julia ha reconocido que lo que más le preocupa es que se les terminen las provisiones, ya que se encuentran en las afueras de Kiev, las infraestructuras están destruidas y las tiendas de alimentación están vacías.

"Eres traductora y has trabajado durante una década en la embajada española en Kiev", contaba Griso sobre la entrevistada tras destacar su "buen español". La presentadora quiso saber si, como ciudadana, se podía imaginar que pasaría "algo así". Ante eto, Julia, visiblemente afectada, reconoció que nunca habría imaginado una guerra, a pesar de que en "los últimos meses vivían de modo muy intenso, escuchando que se acercaba la ofensiva de invasión".





"Todo nuestro cariño desde aquí"



"A las 5 de la mañana cuando llamaron para decir que empezó la guerra tuvimos mucho miedo y estrés, fue un golpe a al espalda no esperado", aseguraba la mujer. "Si quieres paz prepárate para la guerra", opinaba ella tras asegurar que la respuesta de la comunidad internacional ante el conflicto es "complicado", ya que "de otra manera no es posible, ni con diplomacias ni sanciones".

De la misma manera, también opinó respecto a las armas que va a mandar España. La entrevistada valoró el gesto y se mostró muy agradecida, ya que cree que es algo importante porque se están defendiendo ante los rusos como pueden, "pero sin ayuda militar va a ser imposible".

Finalmente, Griso se mostró muy agradecida con Julia por hablar con 'Espejo Público'. En cambio, ella se mostraba muy agradecida por contar con un programa para poder compartir cómo lo están viviendo. "Gracias por atendernos y ojalá no tengas que estar ahí mucho más tiempo recluida. Todo nuestro cariño desde aquí", le decía Griso. "Muchísimas gracias. Fuerza. Un besito. Estamos en contacto", contestaba la mujer entre lágrimas. La emoción llegó hasta el plató de Antena 3 y Griso se mostró muy afectada. Al borde de las lágrimas e intentando recuperar el aliento, la presentadora dio paso al colaborador sin poder hablar.