Susanna Griso desvela su estrategia para conseguir que Miguel Bosé se vacune: "Habrá que probarlo"

Este jueves, 'Espejo Público' ha dedicado parte de su contenido a homenajear al humorista Juan Joya Borja, más conocido como 'El Risitas', quien falleció este miércoles en Sevilla a los 65 años, víctima de una complicación de la enfermedad que padecía desde hace varios años. Por este motivo, el espacio de Antena 3 ha contado con la intervención de Santiago Segura, quien compartió momentos como 'El Risitas' y quien ha reconocido tenerle mucho aprecio: "Oigo la risa de Juan Joya y no puedo evitar sonreir".

"Nos pasa un poquito a todos", le ha dado la razón Susanna Griso."Santigo, ¿En qué andas? En que dedicas tu tiempo libre y no libre", le preguntó la presentadora de Antena 3 al actor, aprovechando su presencia en el espacio. "Estoy asimilando la información que oigo en 'Espejo Público' porque, de verdad, el robot que hace paellas o que te den marihuana por vacunarte... Son cosas que mi cerebro necesita asimilar", ha comentado Segura, provocando la risa de los colaboradores.

"Todo es real, eh. Esta sección no es inventada", asguraba la presentadora. "Todo es real", corroboraba Diego Revuelta. "Por eso digo que los guionistas de comedia lo tenemos muy difícil con la realidad", ha reconocido Segura. "Supera la realidad. Efectivamente, la ficción supera la realidad", la ha dado la razón la comunicadora. "Oye Santiago. Y de las imágenes que has visto ¿Cuál es la que más te ha llamado la atención? ¿Y qué opinas, por ejemplo, del tema de la marihuana en Nueva York? Que esto nos ha dejado a todos alucinados...", quiso saber Revuelta.

Antes de dar paso al actor, los colaboradores del programa informaron de que los militantes de la legalización de la marihuana causaron sensación el martes en Manhattan al ofrecer un porro a las personas que recibieron al menos la primera dosis de la vacuna contra el covid-19. Lo que hicieron con la intención de apoyar la campaña de vacunación contra el coronavirus.

"A mí me parece bien. A estos negacionistas hay que darles algún tipo de premio también. Igual que a los niños les dan una piruleta para que les pinchen, pues a esta gente marihuana. 'Fúmate un porrito anda, chato. Y así sigues alucinando", ha comentado Segura, dejando claro su desacuerdo con los que niegan la existencia del coronavirus y inundando el plató de carcajadas.

Las declaraciones de Miguel Bosé

"Habrá que probarlo con Miguel Bosé. A ver si funciona", ha señalado la conductora del espacio de Antena 3, diciendo así unas llamativas palabras dadas las declaraciones que el cantante hizo en la entrevista de 'Lo de Évole'. Bosé confesó que había vivido "años salvajes" en los que descubrió "las drogas y las sustancias" y que las probó por primera vez en los años 80: "Llamé a unos amigos de madrugada y les dije: 'Quiero ir de fiesta'. Esa noche me tomé mi primera copa y me metí mi primera raya, que me duró una semana, me salió baratísimo".

"Pensaba que era una parte necesaria, ligada a la creatividad, pero cuando pasa a ser consumo habitual las drogas dejan de ser un aliado y pasan a ser enemigos... Cortar con ese placer que es difícil de negar, me costó más tiempo... Se convirtió en una dependencia diaria, empezó a perder la gracia y a causar problemas serios. He llegado a consumir casi dos gramos diarios, más fumar maría, éxtasis...", reconoció, dejando muy sorprendido a Jordi Évole.

Asimismo, dejo clara su postura negacionsita: "Soy negacionista y lo llevo con la cabeza alta. A mí que no me traten de idiota". "Hay un plan urdido para que la verdad no se sepa", afirmó tras asegurar que estaba muy bien informado. Tras estas palabras, el entrevistado se negó a hablar con un científico por "no tener conocimientos suficientes". Ante sus palabras, muchos criticaron al cantante por ingerir sustancias sin control pero negarse a vacunarse contra el coronavirus. "Te metes dos gramos diarios pero sospechas del contenido y efectos de la vacuna", señaló Iñaki López.

Te metes dos gramos diarios pero sospechas del contenido y efectos de la vacuna. — Iñaki López (@_InakiLopez_) April 12, 2021

Como consecuencia, el comentario de Griso sobre probar a recompensar a Bosé con marihuana para que ceda ante recibir la dosis de la vacuna ha resultado ser muy llamativo, lo que se ha visto en los rostros de los colaboradores.