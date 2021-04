Susanna Griso corta a Rocío Monasterio y la corrige en directo en 'Espejo Público': "Eso no es verdad"

Este martes, Susanna Griso ha contado con la visita de Rocío Monasterio en 'Espejo Público' para entrevistarla, dado que está recibiendo a representantes de todos los partidos de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. A lo largo de la entrevista, la presentadora ha hecho hincapié en la gestión que se está llevando a cabo frente a la pandemia, concretamente en el plan de vacunación, en las propuestas de Vox y en la polémica protagonizada con Pablo Iglesias el pasado viernes.

"El otro día atacaron a una niña al salir del colegio. La preguntaron, no contestó y la acosaron una banda callejera y grabaron la agresión. Esto circuló por todos los chats de madres. La violencia entre los jóvenes, bandas latinas, menas...", ha comenzado señalando la de Vox. "No era una banda callejera, eran unos chavales con muy poco trabajo y muy mala educación", le ha corregido la presentadora.

"Muchas veces cuando ustedes me preguntan en un plató sobre el tema de los menas. Luego, cuando se apagan los focos, resulta que los trabajadores que hay en el plató me dicen: 'Yo paso miedo en San Sebastián de los Reyes, aquí en Antena 3, cuando salgo trajeado por las noches'. Yo creo que estamos hablando de una realidad de la que la izquierda no quiere que hablemos", ha confesado Monasterio.

"Señora Monasterio, a mí me disculpará, pero con el tema de los menas ya tuvimos la oportunidad de discutir. Usted me cuenta una realidad, pero es una realidad... Hay un porcentaje de chavales que están en una situación de marginalidad, pero es una minoría. Me gustaría poner el foco en los que quieren reinsertarse, quieren trabajar...", ha declarado Griso.

"Si va usted a Batán, la mayoría de vecinos dicen que tienen miedo. Si va usted a Hortaleza, hay una mayoría de vecinos que dicen que tienen miedo. Creo que tenemos que hablar del inmigrante legal que cumple la ley, espera la cola, que hace todos sus papeles, que espera el contrato y que, ahora, ve que le adelanta en la cola el inmigrante ilegal. Entonces, resulta que ponemos unas normas y les damos más privilegios al que incumple todo", ha insistido la política.

"Eso no es verdad"

"Eso no es verdad. Estamos hablando de chavales tutelados, cuya tutela está en manos de la comunidad y siguen un proceso larguísimo para conseguir esa legalidad", le ha interrumpido la presentadora de Antena 3 para llevar la contraria a la entrevistada. "Los niños con quien mejor están es con sus padres o sus padres de acogida. Y ahí, es de verdad, donde le van a dar todo el amor, toda la protección, educación... ", ha asegurado Monasterio.

"Usted sabe que el Estado Español no puede expulsar a esos niños", le ha recordado la periodista. "Hay convenios de repatriación", ha insistido la política. "¡Con los menores no! Eso esta absolutamente prohibido por lo constitucional", ha terminado estallando la presentadora. "Es voluntad política. Si quisieran, devolverían a estos niños con sus padres. Conozco muy bien el norte de Marruecos y he visto como han traído a muchas familias a España prometiéndoles lo que no van a tener. Y esos jóvenes terminan debajo de un puente. Tenemos que dejar de engañar porque no somos capaces ni de atender a los españoles en las colas del hambre", ha señalado Monasterio.

"Le aseguro que la próxima vez le pasaré una serie de sentencias", le ha cortado Griso, mostrando su desacuerdo con la entrevistada. "No son ni 220 menores tutelados ¿De verdad necesitamos dedicarle tantísimo tiempo? No son un problema", ha concluido la presentadora de Antena 3, dejando clara su postura.