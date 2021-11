Susanna Griso confiesa en 'Espejo Público' el problema que sufre en su intimidad: "No lo consigo"

Este miércoles, Susanna Griso volvió a la parrilla de Antena 3 para ponerse al frente de 'Espejo Público'. En primer lugar, la presentadora hizo un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en cómo se encuentra La Palma por la erupción de Cumbre Vieja y en la situación política. Una vez analizado las noticias del día, la periodista dio paso a la mesa de entretenimiento, la que conduce Diego Revuelta.

En primer lugar, la presentadora habló con sus colaboradores del cambio de temporal. En muy pocos días, las temperaturas han bajado drásticamente, lo que ha provocado que lleguen las primeras nevadas en España. "Hace mucho frío o me lo parece a mí", comenzaba quejándose Griso, señalando la bajada de las temperaturas.

"Porque esta noche estaba... Yo todavía no he encendido la calefacción", reconocía, aunque ya está pensando en ponerla. Ante esto, muchos de los colaboradores presentes aseguraron que ellos ya habían caído y habían tenido que encender la calefacción. "¿Sí? ¿La habéis encendido?", preguntaba la comunicadora muy sorprendida, lo que sus compañero corroboraron.

"Yo es que tengo que deciros que es que no consigo programarla", soltaba entonces la conductora del espacio de Antena 3 entre risas, ya que le daba vergüenza admitir que no había puesto la calefacción todavía por que no sabe cómo hacerlo. "Me llevo peleando con el mando... Que tengo un mando que he cambiado y no lo consigo. Entonces, digo '¡qué frío hace!'", reconocía, provocando la risa de los tertulianos.









"Pero mira a ver si no estás programando la vitrocerámica"

"Eso ya no tiene que ver con el tiempo, Susanna", le decía Revuelta, entre risas. "Luego me paso a arreglaste la calefacción", agregaba. "El WhatsApp del programa por favor. Que digan a Susanna cómo poner su calefacción", pedía Lorena García, sin dar crédito del problema de la presentadora. "Lo que tú estás poniendo es el aire acondicionado ¿De acuerdo?", insistía el copresentador, bromeando con el tema.

"Ya no tanto pero, de verdad os digo, qué frío hace. Pero han bajado las temperaturas de golpe ¿O qué ha pasado?", quiso saber Griso tras asegurar que, aunque no sabe programas la calefacción, sabe que no tiene puesto el aire acondicionado. "También. Han bajado las temperaturas, tenemos más frío, hay más heladas y más que vamos a tener", confirmaba Roberto Brasero.

"Pero mira a ver si no estás programando la vitrocerámica en vez de la calefacción", bromeaba el presentador del tiempo. "Oye, yo tenía un amigo que confundía la televisión con el microondas. Así que hay casos peores", se defendía la presentadora sin poder contener la risa.