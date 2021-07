Lorena García: el accidente que le provocó una grave lesión y el motivo por el que le multó la Guardia Civil

Lorena García es una conocida periodista y presentadora de televisión, nacida en 1982 en Guadalajara y licenciada en Periodismo por la universidad Carlos III (2004). Comenzó trabajando en COPE Guadalajara y, aunque reconoce que el medio que más admira es la radio, encontró su verdadera vocación en Castilla-La Mancha Media. Primero pasó a formar parte de la redacción de informativos y empezó a participar en breves conexiones en directo como reportera en 'Castilla-La Mancha en Vivo' o especiales emitidos en fechas como el Día de la Región.

Estuvo varios años en la misma cadena y, en 2006, se trasladó a la Delegación de Talavera de la Reina. En 2011 dio su primer paso como presentadora y se puso al frente del informativo matinal. Ese mismo año, comenzó en 'Castilla-La Mancha Despierta' hasta que, en 2012, la periodista comenzó a conducir el informativo matinal la tertulia. Pero fue en 2013 cuando dio su gran salto profesional al pasar a formar parte del equipo de Antena 3.

De agosto de 2015 a junio de 2020 fue la presentadora del informativo matinal de 'Antena 3 Noticias', 'Las Noticias de la mañana'. Desde entonces, forma equipo conSusanna Griso y copresenta 'Espejo Público'.Incluso desde 2018 es la encargada de sustituir a la presentadora durante sus periodos vacacionales. "Sustituir a Susanna siempre es un reto, siempre impone. En nuestra profesión jamás se puede perder el respeto, ni el nervio. Igual que cada informativo para mí es un desafío en sí mismo, imagínate cinco horas en directo, la responsabilidad es mucho mayor", decía en una entrevista para 'El Confidencial' cuando se enteró de que sustituiría a Griso.









Su presencia ha sido tan destacada desde sus inicios que ha sido premiada por su trabajo. En 2019, la XXVII edición de las Antenas de Plata le premió con uno de sus galardones por su trabajo como presentadora y directora de Noticias de la Mañana en Antena 3 y su labor informativa en la categoría de televisión. “No dejaría la tele por nada del mundo", asegura le periodista para el mismo medio mencionado. “Nunca me lo había imaginado. Encima supone todo un orgullo porque es un premio que te entregan compañeros de profesión, ellos deciden a quién otorgárselo, y que este año me eligieran fue una alegría tremenda y la noche fue muy bonita también”, reconoció en 'lamanchawines.com'.

En 2016, también recibió el Premio Joven Solidario la faceta de comunicación de D.O La Mancha. “Recuerdo que cuando recibí la llamada me emocioné muchísimo porque además es un premio que tiene una carga, es un reconocimiento de mi tierra y no puedo estar más agradecida. Aparte, también tuve la ocasión de donar el dinero a una fundación con la que colaboro habitualmente, NIPACE, entonces tengo que dar ese doble agradecimiento a la Denominación: que pensaran en mí para el premio y que me permitiría contribuir económicamente a una causa tan importante. Luego, la noche de premios fue maravillosa”, contaba entonces para el mismo medio.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la comunicadora que resulta desconocida para sus seguidores.









Su duro momento en 'Espejo Público'

Aunque dice ser muy feliz en su nueva etapa en el programa de Antena 3, el directo también le ha jugado malas pasadas en sus momentos más duros. La copresentadora se rompió en directo al comunicar el cierre de Castilla-La Mancha durante las vacaciones navideñas como prevención para frenar la pandemia por coronavirus. El Gobierno regional decidió que solo se podría entrar en la comunidad los días 24 y 31. "Vamos con Lorena", comenzaba diciendo Susanna Griso para dar paso a su compañera. "Porque hay una noticia de última hora que le afecta a ella y a todos los castellanomanchegos que trabajan en comunidades distintas a la suya", explicó la comunicadora.

Fue entonces cuando García tomó la palabra, a través de una conexión en directo desde la redacción, para contar todos los detalles de esta noticia. La periodista parecía muy afectada por ello, por lo que su voz se entrecortaba mientras comunicaba la decisión de la Junta. "Me cuesta", confesó tras hacer un parón para recuperar el aliento.

"Responsabilidad, que es lo que impera ahora mismo, pero la noticia que tenemos que contarles es que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido que la región estará cerrada todo el mes de diciembre. Solo se permitirá viajar los días 24 y 31, los que se podrá acudir por esa reagrupación familiar. Castilla- La Mancha se ha adelantado y, por responsabilidad, durante todo el mes de diciembre, esta región permanecerá cerrada", explicó la periodista.

"La última palabra siempre la tiene la comunidad, por lo tanto, por mucho que diga Sanidad, esto es lo que va a imperar", afirmó Griso. "Lorena, entiendo que a ti te cuesta porque te afecta directamente. Querías pasar las Navidades con tu familia, con tus padres, y esto te va a dificultar mucho tu vida", agregó la presentadora del espacio al ver a su compañera muy emocionada.

"Responsabilidad. La salud es lo primero, desde luego. Que esto sea para que los próximos meses sean mejores para todos", contestó García con una sonrisa, aunque con la voz temblorosa, para quitar dramatismo al asunto. "Se ha emocionado", señalaban el resto de colaboradores que se encontraban en el plató. "Pobrecita. Lorena es muy familiar, tiene un niño pequeño, lleva muchos meses sin ver a su familia y tiene muchas ganas, y claro, precisamente son dos días, el 24 y el 31, que ella tiene que trabajar y no va a poder trasladarse", le defendía Griso.









Su enfado con un espectador

La presentadora siempre se ha manifestado contra los estereotipos y defiende los cuerpos de todas las maneras, al igual que cree que no debe ser un condicionante para trabajar en televisión. García volvió a aclararlo hace un año cuando no dudó en enfrentarse a un espectador por acusarla de esconder su cuerpo frente a las cámaras tras dar a luz. “¿Tan mal se te ha quedado el cuerpo que desde que has vuelto a los servicios informativos aún no te han sacado de cuerpo entero como hacer siempre al inicio de cada informativo con todas tus compañeras?”, le recriminaba un usuario por redes sociales.

Este comentario hizo estallar a la comunicadora, por lo que no dudó en responder: "Tengo la tranquilidad de que mi físico no es el mejor de mis atributos para contar noticias. En el informativo no 'enseñamos' o 'escondemos' el cuerpo en plató en función de la talla que tenemos. Afortunadamente se siguen criterios informativos y técnicos".

"Pensar que 'el cuerpo se queda mal' después de tener un hijo, es no tener ni puñetera idea, con perdón, de lo que supone para una mujer ser madre", señalaba García. "Afortunadamente tengo la autoestima en su sitio y me resbalan estos comentarios. Pero me duele cómo puedan afectar a personas más vulnerables, y el escrutinio al que se somete a la mujer al ser madre. Gracias a todos los que cuando ponéis el informativo, veis a una periodista contando noticias", zanjaba la presentadora.

De la misma manera, posteriormente, la conductora del espacio de Antena 3 explicó a la audiencia que las mujeres sufren recuperaciones diferentes tras ser madres. García aseguró que la recuperación depende de una buena preparación durante el embarazo, una buena alimentación, hacer ejercicio y, también, interviene un factor genético. "Un año y medio después, estoy casi en el peso de antes del embarazo. Me cuesta, eh", reconoció entonces la periodista, poco después de dar a luz.

Meses después, la presentadora se pronunció sobre todo esto en una entrevista para 'El Confidencial' y aseguró que el comentario sobre su físico “no le afectó”: "No me afectó, te lo digo con sinceridad, pero me parece algo tan absurdo, sobre todo por frivolizar hasta ese extremo la profesión. Que seamos mujeres y presentadora de informativos no nos obliga a ser perfectas". Asimismo, aprovechó para cargar contra la imagen que los medios proyectan de las mujeres que trabajan en televisión: “Con las mujeres la televisión es súper cruel. El hombre envejece en pantalla, la mujer no, eso es así. La mujer directamente desaparece".





Su familia

La presentadora lleva años con su pareja. Poco se sabe de él, solo su aspecto físico, ya que ella no suele hablar de su vida privada, pero publica fotografías de vez en cuando en sus redes sociales. García se casó en 2015 y, tres años después, formaron una familia. El matrimonio tiene un hijo. Mario nació el 12 diciembre de 2018. Así lo comunicó la propia presentadora en su Instagram.

“Nueva foto de familia. Primera semana de AMOR. Nunca las ojeras y las noches sin dormir me gustaron tanto. El pasado 12 de diciembre a las 21:30 llegó Mario. GRACIAS a todos los que durante las 41 semanas + 1 día de embarazo habéis estado pendientes. GRACIAS a todos por vuestra alegría y felicitaciones por la llegada de Mario. Y GRACIAS a todos los profesionales del Hospital Gregorio Marañón que nos han cuidado. En especial a los que asistieron el parto. Alberto y Azahara del equipo de matronas, que estuvieron con nosotros 12 de las 15 horas que duró el parto y a las ginecólogas que me lo hicieron todo tan fácil. Y GRACIAS a tí, mi pequeñín por cambiarme la vida”, decía entonces la presentadora de Antena 3.

“Es difícil compaginar todo. Ser mamá y mamá trabajadora siempre es difícil, da igual en lo que se trabaje. Al final son muchas horas y cantidad de trabajo, entonces tienes que intentar hacer equilibrios, tener a alguien que ayude con el peque en casa. La verdad que, cuando vuelves a casa, lo que más recompensa es abrazar a tu niño. Es difícil y muy bonito. En mi caso todo se complica por el horario. De momento lo llevamos bien”, contaba la periodista sobre cómo compagina su vida personal con su atareada carrera profesional en una entrevista para 'lamanchawines.com'.





Otras aficiones

Aunque siente una gran admiración por su trabajo y su familia, a la presentadora le gusta aprovechar su tiempo libre para otras aficiones. Tal y como demuestra en sus redes sociales, la periodista adora viajar y lo hace siempre que su agenda se lo permite. "Pensando en el próximo viaje y en el próximo reto", decía en su Instagram. Uno de sus destinos favoritos es su "refugio" en la Alcarria, una casa de campo en su comarca natal donde disfruta de la naturaleza, de los "buenos despertares" y de leer en silencio.

Además, a la comunicadora también le gusta hacer deporte en su tiempo libre, incluso se define a sí misma como “mamá fit”. Esto se puede comprobar en sus redes sociales, ya que suele publicar instantáneas en las que aparece corriendo, haciendo natación, ciclismo, crossfit... Una afición que mantuvo durante su embarazo y el confinamiento por coronavirus, lo que le ayudó a sobrellevar los momentos más duros.









Sufrió un accidente

Cuando era más joven también disfrutaba de los deportes de riesgo, los que solía practicar. Sin embargo, un accidente le separó de ello. “Tuve un accidente haciendo barranquismo, es verdad. Había ido varias veces a hacerlo, a Huesca, lo que recomiendo a los valientes, pero que sepan que tiene su riesgo. Estaba terminando el barranco, había ido todo bien y me lancé desde nueve metros sin pensarlo mucho… Hay que tener la cabeza muy fría, que es la que controla el cuerpo, flexioné un poquito las piernas y entré en el agua de culo… ¡Literal! Me aplasté una vértebra”, contó en una entrevista para 'En Castilla La Mancha'.

Desde entonces, no ha vuelto a practicar ningún deporte de este tipo. Una decisión que tomó nada más sufrir este complicado accidente que pudo provocarle una fuerte lesión, pero terminó siendo un doloroso susto. “No, no puedo… ¡Y mi padre me mataría! No, no, no, no… Ya senderismo y otras cosas más tranquilas”, aseguró la periodista.

Esta afición le vino con los años, ya que de pequeña no sentía ninguna curiosidad por este tipo de cosas: “Es que era una niña muy buena. ¡La del barranquismo es una de las gordas! Porque regresé de Costa Rica un jueves y me iba a Huesca el viernes. Mi madre me dijo: ¿qué necesidad tienes de irte ahora a Huesca a jugarte la vida si llegas de Costa Rica y te ha ido todo bien? ¡Quédate tranquilamente en casa! Pero me gusta mucho viajar”.





Motivo por el que fue multada

Aunque según reconoce, siempre ha mostrado un comportamiento ejemplar, una vez fue multada. “¡Una vez solo! Bajando de Ribadesella, había hecho el descenso del Sella, 200 euros y dos puntos. Me paró un guardia civil en Cantabria por no dar las luces de cruce en un túnel de 50 metros”, contó en una entrevista para 'En Castilla La Mancha'.





Reina de Guadalajara

Cuando era todavía más joven, también tuvo cierto interés por el modelaje. Fue nombrada Reina de las Fiestas de Guadalajara: “Reina de las Fiestas de Guadalajara ¡En el 99! Con 17 años, en mi tierna infancia. Ya no existe esa figura, pero repetiría. ¡Me encanta!”, contó en el mismo medio. A pesar de que le gustó mucho la experiencia, reconoce que lo suyo no es ser modelo: “Lo mío no es ser modelo. ¡Ya entonces quería ser periodista! Estoy muy contenta, no me imagino haciendo otra cosa”.