'Supervivientes 2020': los concursantes más anónimos inician su aventura en Honduras

En la televisión hay una máxima que tiene principal los programas de entretenimiento, que es el ritmo. Sin ritmo, un programa se convierte en algo aburrido y difícil de digerir. Esto es algo que los documentales por ejemplo no tienen porqué seguir, o programas con una profundidad suficiente como para necesitar un tiempo de reposo para sumir su información. En el mundo de los realitys el ritmo es fundamental. El reality es el género del entretenimiento por excelencia, y necesita un ritmo que no deje al espectador descansar.

Se ha estrenado 'Supervivientes 2020' y de momento, hubo más 'chicha' en el plató que en la isla. Quienes defienden a los concursantes dan más juego que los propios concursantes. Solo había que ver el juego que se traía el propio Jorge Javier entre risas con Gloria Camila y Sofía Suescum, o las constantes referencias a Adara sobre Hugo Sierra, Hugo Molero llegó a llamarle el presentador de Telecinco.

Un casting demasiado verde en televisión

En ocasiones, lo 'anónimo' del casting de esta edición dificulta poder seguir el ritmo del programa o darle algo de dinamismo. En las nominaciones, incluso los concursantes se preguntaban el nombre de sus compañeros para poder nominar. Muchos no están rodados en televisión y los que lo están se pasan de explotar el personaje. El mayor ejemplo de esto último lo reflejaron Yiya y José Antonio Avilés. Primero fueron rechazados por sus grupos al inicio de la gala, y más tarde eran nominados por sus compañeros 'siervos'. Yiya demostró que'solo la aguanta su padre, tal y como confirmó este en el programa, y dio una clase magistral de como ser repelente e insoportable. Avilés, por su parte, fue con el personaje por delante, algo que el resto de sus compañeros no perdonaron. Mucho tiene que cambiar la cosa para que pasen más de dos semanas en la isla.

El resto del casting dejó un sabor descafeinado, una sensación entre la indiferencia y la pregunta "¿De dónde ha salido este?". Esa preguntase la ha hecho mucha gente con Álex Reyes, el hijo de Ivonne Reyes. La gente que desprende tanta energía acaba absorviéndosela a los que le rodean, o en este caso a quienes le ven desde la pantalla.

Sobre Fani y Rocío Flores, los fichajes 'estrella(das)" de esta edición, no hay mucho que añadir. Antonio David Flores y Christopher en Madrid generan más simpatías que las dos concursantes. Fani tiene su papel claro, el de chica arrepentida, que quiere demostrar otra cara al público mientras declara el amor a su Christopher. Por su parte, Rocío Flores peca de juventud y de falta de carisma. Habrá que ver como evolucionan durante el concurso.

Del resto del casting, poco más que decir, no hubo tiempo para los lucimientos o para que nos podamos encariñar con ninguno. Hugo Sierra demostró que todavía tiene tirón entre su público, lo que le granjeó el premio al mejor salto, y posteriormente el título de 'Poderoso de la isla'.

Fani, a sus compañeros: "Que dejen ese tema aparte, que me conozcan y me dejen avanzar" https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala1 pic.twitter.com/PYTnZVYuK6 — Supervivientes (@Supervivientes) February 21, 2020

Así es la mecánica de este año

La mecánica a pesar de ser la misma que otros año trae novedades. El concurso comenzó con los tradicionales saltos, unos saltos que pasaron sin pena ni gloria. Nada destacable más allá de la declaración de amor de Fani a Christopher, o lo cerca que estaba el helicoptero del agua cuando saltó Rocío Flores. En general, todos saltaron del tirón, sin dudas, y sin dejar ninguna mala caída de la que hablar.

Ya en la isla se buscó los reencuentros de personajes que tenían algo en común, como el caso de Rocío Flores, nieta de Rocío Jurado, y de Ana María Aldón, actual mujer de Ortega Cano. O también el recuentro entre Elena Rodríguez, madre de Adara, y Hugo Sierra, padre del hijo de Adara: "Aunque ya no sea tu suegra, sigo siendo la abuela de tu hijo", afirmaba de forma cómplice Elena a Hugo.

Con todos los participantes con los pies sobre la isla comenzaban las pruebas. Un clásico, llenar a los concursantes de barro. Esta vez en una prueba llamada 'Dioses de barro'. Los concursantes se tuvieron que sumergir en el barro en busca de unas pelotas. Tenían 10 segundos y dos oportunidades para tirarse, en el caso de Hugo Sierra, por ser el salto favorito, pudo saltar tres veces.

Más tarde, esas bolas recogidas antes valdrían puntos según su color. Se vivió un momento tenso cuando Jorge y Vicky Larraz empataron en todo, por suerte para una desconcertada Lara Álvarez, Hugo Sierra aprovechaba su privilegio de favorito para tener más puntos y convertirse en 'Dios de la isla'.

Si, este año la dinámica funciona tal que así, hay un 'Dios', 'mortales' y 'siervos', el favorito habitará en la mitad de una playa y tendrá privilegios para vivir cómodamente, por su parte los 'mortales' tendrían peores condiciones pero contarán con lo justo para no pasarlo muy mal. En último lugar están los 'siervos', que vivirán más precariamente, vamos, el lugar donde nadie quiere estar.

Allí, en los 'siervos' terminaron los tres rechazados por los tres grupos de concursantes al inicio de la gala, Yiya, José Antonio Avilés y el torero Antonio Pavón. También en este grupo terminaron los últimos clásificados por puntos de la única prueba de la gala. Así quedaron conformados los equipos:

'Poderoso de la isla': Hugo Sierra

'Mortales': Fani, Alejandro Ivonne, Ivana Icardi, Jorge, Bea, Nyno Vargas, Vicky Larraz y Cristian Suescum

'Siervos': Rocío Flores, Yiya, Ana María Aldón, Elena, José Antonio Avilés, Antonio, Ferre y Barranco

Primeros nominados

Como novedad, Jorge Javier anunció que se iba a nominar a cuatro personas. dos del equipo de los 'siervos' y dos del equipo de los 'mortales'. En los siervos no hubo discusión, Yiya salía nominada por unanimidad, mientras que el jefe de los siervos, Antonio Pavón, nominaba a José Antonio Avilés. En el caso de los 'mortales', los nominados fueron Vicky Larraz por votos, y el jefe de este grupo, Jorge, nominó a Fani argumentado que todavía no había hablado con ella. Durante estas nominaciones quedó patente que los concursantes no se conocen entre ellos, y que un cantante como Nyno Vargas, no sabía quien era Vicky Larraz.

Con todo este caos de sistema, tenemos cuatro nominados, y el jueves que viene saldrán dos expulsados. No ha quedado claro si saldrá un expulsado de cada grupo o si los cuatro compiten por igual. Si es la segunda opción, no sorprendería ver que los primeros expulsados de la edición sean Avilés y Yiya. Habrá que esperar que decide el público.