Adara Molinero decide finalmente separarse de Hugo Martín Sierra

MADRID, 27 (CHANCE)

Este domingo, los espectadores de El tiempo del descuento se han quedado con la boca abierta al conocer en directo la decisión final de Adara en cuanto a su relación con Hugo Martín Sierra. Después de salir de la casa de GH VIP 7 la concursante no volvió a tener contacto con el hombre que había hecho que volviese a sentir su corazón, Gianmarco. Por eso, la ganadora pensó que lo que había vivido con él había sido una aventura sin llegar a más.

En esta segunda oportunidad que les ha dado el programa, la concursante entró de nuevo a la casa de Guadalix de la Sierra. Esta vez, muy reacia a Gianmarco, ya que este había tenido comportamientos que no le habían gustado cuando salió del concurso, pero el amor ha podido con todo. Pocos días después, se reconciliaron y ahora, más que nunca, Adara tiene claro los sentimientos que tiene hacia la persona que ha conseguido darle un vuelco a su vida.

Jorge Javier Vázquez le preguntaba en directo si había tomado una decisión respecto al padre de su hijo y la concursante, sin cortarse un pelo fue franca con la audiencia y confesó que: "He tomado la decisión de separarme de Hugo por las deslealtades y por las faltas de cariño". Y es que además de el lío amoroso que ha tenido ella con Gianmarco, parece ser que Hugo también ha tenido infidelidades: "Me he enterado de muchas cosas que no sabía y eso me ha ayudado a tomar esta decisión".

A pesar de que después de salir de GH VIP 7 habían conseguido llegar a tener una relación cordial, parece que ahora sí que se ha terminado la buena sintonía: "La relación ahora es muy mala".

En cuanto a su relación con Gianmarco, el que es su amor sigue estando dentro de la casa de Guadalix de la Sierra y Adara, le espera ansiosa en la realidad de la vida. Aunque no sabe que va a pasar, tiene claro que le va a apoyar en todo: "No sé qué va a pasar con Gianmarco, le voy a apoyar, le voy a dar mi cariño y cuando salga todo se verá".

Y es que ya sabemos que el italiano lo está pasando bastante mal dentro del concurso por no tener información de la que considera su pareja, por eso Adara explicaba que: "Me da muchísima pena, la cabeza le está jugando una mala pasada*. Yo le diría que no dude, que le quiero muchísimo, que le veo en el 24 horas y me hace sentir muy mal cuando él sufre, me gustaría abrazarle para que no siga sufriendo".