La sorprendente respuesta de una 'miss española' que dejó perplejo al jurado

La representante de Córdoba, María del Mar Aguilera, se convirtió este domingo en la nueva Miss World España. El cuadro final lo completó la primera Dama de Honor, Miss Las Palmas, Tania Medina y la segunda Dama de Honor, Miss Tenerife, Marta González. Mar Aguilera tiene 21 años, es bilingüe, psicóloga y modelo.

Pero la gala, celebrada en el Auditorio Carvajal de Melilla, dejó también un momento delirante que tuvo como protagonista a otra de las aspirantes: Miss Jaen. Marta López, pareja del televisivo Kiko Matamoros, dejó a todo el mundo boquiabierto con la respuesta que dio a la presentadora del show durante la ronda de preguntas a las candidatas. La anfitriona la preguntó a a Marta: "Si pudieras encontrar una cura para una enfermedad, ¿cuál sería?”.

Marta, sin rubor, dijo: “Si tuviera que elegir una enfermedad sería el mal. Que es una enfermedad que está presente a lo largo de la historia. Si el ser humano no tiene la capacidad de expresar su bondad como quisiera… Es la parte negativa de la sociedad. El mal es la enfermedad que el progreso trae y está en nuestras manos curar esa maldad con la bondad”.

Las palabras de la modelo no tardaron en correr como la pólvora por los portales y las redes sociales. El comentario de Kiko Matamoros, presente entre el público, no tuvo desperdicio: "La ha cagado". Tras la sorprendente respuesta, Marta no fue elegida en la criba final pese a partir como una de las grandes favoritas para el triunfo.