El sorprendente reproche de Sonsoles Ónega a los políticos: "Si no hacemos nuestro trabajo, igual nos echan"

La situación política generada por la pandemia por coronavirus ha desencadenado multiud de criticas contra el Gobierno. Esto se debe a que los mensajes enviados por los distintos políticos han resultado contradictorios para los habitantes, como resultado de la batalla entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid. Asimismo, esto también ha pasado dentro de los propios partido políticos, como es el caso del Partido Popular, donde Isabel Díaz Ayuso estaba a favor de establecer un acuerdo con el Gobierno, mientras que Pablo Casado pedía dimisiones.

La expansión de los rebrotes se ha sumado a las decisiones poco claras que ha dado el Gobierno, lo que está generando un caos en la población. Sin embargo, tras levantar las restricciones de movilidad impuestas en la capital, de manera conjunta, han decidido decretar el Estado de Alarma.

No obstante, este jueves en'Ya es mediodía', los colaboradores, incluida Sonsoles Ónega, se han unido a las quejas de los ciudadanos. Por una parte, Benjamín López se ha quejado de que "estando España en el ranking de los peores datos" de coronavirus en el mundo, "no ha dimitido nadie y no ha habido depuración de responsabilidad".

En cambio, Cristina Fallarás no se ha mostrado de acuerdo con su compañero, ya que considera que, al encontrarnos en medio de una pandemia internacional, no es el mejor momento para dimitir. Según ha declarado, este escándalo fomentaría el caos que se está viviendo en España en estos momentos.

Tras escuchar las opiniones de los presentes en la mesa de debate, Ónega ha querido manifestar lo que piensa, aprovechando para enviar una pulla a todos los políticos. "A nosotros si no hacemos nuestro trabajo igual nos echan. Nadie te blinda en la empresa privada tantos años", ha sentenciado la comunicadora del espacio de Telecinco. Ante sus declaraciones, los colaboradores presentes en el plató se han mostrado muy sorprendidos con la reacción de la presentadora, ya que no acostumbra a hacer este tipo de comentarios.