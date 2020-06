La sorprendente reacción de Risto Mejide cuando se cuela una bandera preconstitucional en su programa

Si algo ha demostrado Risto Mejide en los últimos años es que no se casa con nadie, más allá que con Laura Escanes, obviamente. En cuanto a política, el presentador de 'Todo es mentira' ha tenido enfrentamientos con colaboradores de ideología vinculada con la izquierda que han terminado con estos colaboradores fuera del programa, por ejemplo Girauta.

Sin embargo, a lo largo de todo el estado de alarma, lo que comenzó siendo una defensa férrea a la gestión del Gobierno, terminó siendo una crítica que terminaba en denuncia por diferentes errores y negligencias de las administraciones. Este modelo de no dejarse vincular con ninguna corriente política ha sido motivo de polémica después de lo que ha dicho el presentador catalán tras lo sucedido en su programa.

En 'Todo es mentira' se interesaban por lo sucedido en la estación de Puerta de Atocha de Madrid, cuando dos comerciantes recriminaron al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, una solución después de que la empresa que gestiona los locales de estos comerciantes les reclamase el alquiler de los locales durante los meses de confinamiento cuando se había acordado algo diferente.

Una de estos comerciantes era Adriana, que entraba en el program para dar sus motivos: "Como yo hay muchas personas. He tenido la valentía de tratar con vosotros, pero no quiero que nadie sepa de mi vida. Se me ha ido de las manos pero él me miraba a los ojos y se reía en mi cara", comenzaba denunciando su situación económica y lo vivido en Atocha. A pesar de las duras palabras contra el ministro, Mejide apoyaba a su invitada: "Poner en evidencia una actuación desafortunada de un ministro con muchos frentes y una realidad que es la tuya y mucha más gente estarás como tú. Haces bien en decirlo sea en este programa o donde sea", le animaba el publicista.

Risto Mejide, al "enterarse" de que ha estado entrevistando a una franquista: 'Aquí admitimos todo tipo de ideologías'.



No hay más preguntas, señoría. pic.twitter.com/encSDX19qK — Jules (@CensoredJules) June 24, 2020

Risto sorprende defendiendo la aparición de una bandera franquista en su programa

Más allá de la entrevista, lo que más llamaba a la atención a la audiencia por redes sociales era un pequeño detalle que se podía observar detrás de la invitada. En una estantería de Adriana se podía ver una pequeña bandera de España, pero no la actual, sino la preconstitucional y ligada estrechamente con el régimen franquista.

Tras unos minutos, y ya tratando otros temas, Risto hacía un alto para comentar una cosa: "Me dicen que Adriana tenía detrás una bandera preconstitucional", anunciaba que le estaban dando esa información por el pinganillo.

Lejos de mostrarse enfadado, o ser crítico con su invitada, el publicista catalán sorprendía a todos apoyando la pluralidad dentro de su programa, algo por los que muy pocos hubieran apostado por él en una situación así: "No preguntamos qué ideología profesa la gente, aceptamos todo tipo de ideologías. Ella ha entrado, se ha pronunciado libremente y a partir de ahí los espectadores sacan sus propias conclusiones", afirmaba el presentador.

Tras volver de publicidad, se ha vuelto a hablar del tema: "Nosotros ponemos aquí a una mujer que está a punto de perder su trabajo y ha tenido la valentía de venir a contarlo.... ¿Y qué pasa, que los tengan determinada ideología merecen morir de hambre?", decía dando por zanjado el tema.

Más tarde, redes sociales respondía aquellos que criticaban la actitud del presentador: "Pues sí. Entrevistaría hasta al mismísimo Diablo si se dejara. Si no lo entiendes, el problema lo tienes tú. Ah y gracias por lo de maravilloso. Es un gran programa, sí".

Pues sí. Entrevistaría hasta al mismísimo Diablo si se dejara. Si no lo entiendes, el problema lo tienes tú. Ah y gracias por lo de maravilloso. Es un gran programa, sí. https://t.co/GQHp0hBRen — Risto Mejide �� (@ristomejide) June 24, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Risto estalla ante 'los dedazos' de Pedro Sánchez: "Hay una cosa que se llama ejemplaridad"

El duro enganchón entre Risto Mejide y Javier Negre: "Eres un demagogo y un manipulador"

Laura Escanes estalla contra Vox por atacar a Risto: "Fake news"