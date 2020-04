El duro enganchón entre Risto Mejide y Javier Negre: "Eres un demagogo y un manipulador"

Risto Mejide es de esas personas que provocan reacciones radicalmente opuestas. O cae muy bien o todo lo contrario. Estos sentimientos que despierta le provocan tener algún que otro enfrentamiento con personajes de toda índole.

Este carácter, el del publicista, le llevó a afirmar que Javier Negre no era bienvenido a su programa, 'Todo es mentira', después de la polémica que protagonizó el periodista de 'El Mundo' con una supuesta entrevista inventada: "No nos ha dado ninguna explicación. Hemos querido que entrase a este programa y tampoco lo ha hecho. Sinceramente, Javier Negre, y lamento mucho decirlo de esta manera, ya no eres bienvenido a 'Todo es mentira'", afirmaba en su programa.

Risto Mejide (@ristomejide), tras la sanción al periodista: “Javier Negre (@javiernegre10), ya no eres bienvenido en este programa”. El periodista dejó hace seis días de colaborar en #TodoEsMentira13N sin dar explicaciones https://t.co/Y5M0oE5OzNpic.twitter.com/ckSwDQaOfL — Cuatro (@cuatro) November 13, 2019

A estas declaraciones respondía más tarde el propio Negre en una entrevista con Carlos Herrera: "He tenido que soportar que 'compañeros' como Risto Mejide asegurase que me ha despedido cuando abandoné el programa un mes antes para cuidar de mi madre", afirmaba en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

El duro reencuentro de Risto Mejide y Javier Negre

Tras varios meses de distanciamento, tanto Risto, como Negre, se han encontrado en pantalla para sorpresa del presentador de 'Todo es mentira'. Como es habitual, Risto daba paso a Joaquín Prat para despedir su programa y para que de paso a 'Cuatro al día'.

Sin esperarlo Joaquín estaba acompañado por Javier Negre. Después de comentar alguno de los temas de actualidad Risto decidía dejar un recado a su excolaborador: "Ah, por cierto, dile a Negre que yo no tengo nada por lo que pedir perdón y que revise las cintas, que se revise los vídeos", decía antes de despedirse.

Negre no dudaba de contestar directamente al publicista: "Risto, lo que tienes que pedir es perdón a mi madre. Porque te inventaste que me habías despedido de tu programa y lo tengo probado. Y la gente de tu equipo sabe que yo no iba al programa por la decisión editorial de mi periódico de no ir a tu programa que trata mejor a golpistas que a periodistas constitucionalistas", decía mientras que ambos se pisaban a voces y sin escucharse. "Uy como empezamos", se escuchaba decir a Prat de fondo.

Risto Mejide y Javier Negre se insultan en directo



-Negre a Risto: "eres un demagogo y un manipulador"



-Risto: "hablo de putas la tacones"



Como está el patio���� pic.twitter.com/35BvrXiCMS — Pepitochapulin (@PepitoChapulin) April 27, 2020

"Acredítalo que vendrá otro juez y te obligará publicar que te lo has inventado", respondía con retranca Risto recordando el turbio episodio del pasado del periodista de 'El Mundo'.

"No seas demagogo, Risto Mejide, eres un demagogo y un manipulador", intantaba defenderse moridiendo Negre, sin embargo Risto volvió a utilizar una frase hecha para sentenciar la conversación: "Habló de putas la tacones".

