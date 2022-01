La sorprendente reacción de Carmen Alcayde al descubrir que Milan deja de fabricar su goma verde: "Yo tengo"

El año nuevo arrancaba con una mala noticia para los amantes de los productos de papelería, especialmente para las generaciones de los 80 y los 90, y es quela goma verde de Milan ha desaparecido de todos los catálogos de la marca española y en todos los modelos. Desde el inicio de 1918, la goma 430 de la marca se vendía en tres colores: blanco, rosa y verde, pero esta última ya no puede encontrarse en los catálogos. Dicho modelo se fabrica con caucho sintético suave, y su efectividad a la hora de borrar, sin embargo, depende de otros factores externos, como el tipo de mina que ha de borrar, la presión de la escritura, o la calidad del papel.

La noticia ha generado un gran revuelo, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, donde los usuarios 'han llorado' la pérdida de un producto muy querido. Tanto es así que desde la marca han realizado una publicación en su perfil de Instagram para aclarar lo ocurrido y tranquilizar a los amantes de la mítica goma de borrar.

"Algunos medios se hacen eco de una información cuanto menos confusa sobre uno de nuestros artículos estrella", empieza el texto, que acompaña una imagen de la mítica goma cuadrada en color blanco. Desde Milan aseguran que "siguen fabricando" su goma de borrar 430 en España desde el año 1918. A continuación apuntan que "los estudios de mercado nos indican que este las prefiere mayoritariamente en color blanco o rosa" y añaden que, "si el mercado demanda las de color verde", estarán "encantados" de fabricarlas también en ese color. Unas palabras tranquilizadoras que desmienten que el color verde de la mítica goma vaya a ser historia.





"Además, la goma 430 nos inspira para seguir creando nuevos productos de la serie 1918. Actualmente fabricamos más de 60 modelos de gomas de borrar y más de 2000 artículos de papelería, bellas artes, material escolar, etc", concluye el texto de Instagram. La publicación se ha llenado de comentarios, mientras que unos se alegran de la noticia otros confiesan cuál es su color favorito, y muchos coinciden en el verde.

Carmen Alcayde reacciona a la noticia de desaparición de la goma verde de Milan

La colaboradora de 'Sálvame', Carmen Alcayde no ha dudado en reaccionar a la primera noticia, en la que se alertaba de la desaparición del mítico color verde y se ha pronunciado al respecto en su cuenta de Twitter. "Yo tengo una de mis hijos pero ya no sé lee lo de Milan. La pongo en Wallapop?", bromeaba la colaboradora de 'Sálvame', creyendo que la goma podría convertirse en una reliquia ante su posible desaparición. Sin embargo, tras las últimas noticias publicadas por Milan, parece que no solo los hijos de Alcayde podrán seguir disfrutando de la goma verde, sino que todo aquel que quiera, podrá seguir comprando la 430 en dicho color.

Yo tengo una de mis hijos pero ya no sé lee lo de Milán. La pongo en Wallapop? https://t.co/CgXLHUxb5S — Carmen Alcayde (@carmenalcayde) January 4, 2022