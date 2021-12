Pillan a una conocida colaboradora de 'Sálvame' incumpliendo las normas sanitarias en el AVE: "Eso está mal"

Este lunes la polémica ha saltado en el programa de Telecinco 'Sálvame', después de que una enfermera denunciase las imágenes en las que se puede ver a una reconocida colaboradora del programa no respetar las medidas sanitarias en un viaje en AVE, donde es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el trayecto.

"Todo el trayecto sin mascarilla, como si no fuera con ella la que está cayendo. En el AVE coincidí con ella. El vagón iba lleno. Soy enfermera, trabajo en una planta con covid. Pasó la azafata, le comenté que había gente sin mascarilla. Iban a poner el mensaje por megafonía. Que si no se la ponía, volvía", con estas palabras denunciaba la enfermera esta conducta, justo en un momento en el que los casos positivos se han disparado por la incidencia de la variante ómicron.

La colaboradora era Raquel Bollo, que ya en más de una ocasión ha recibido un toque de atención por su actitud, como cuando fue pillada aparcando en una plaza reservada para personas con diversidad funcional.

"Me salí un rato y, cuando volví, la mascarilla bajada de nuevo. He tenido mucho cuidado durante todas las vacaciones y tú vas en el tren como te da la gana, como quieres. Da un poco de vergüenza. Que tenga respeto por los demás", concluyó la enferma. Incluso, su compañera y amiga Belén Esteban no ha podido defender a Raquel Bollo: "No lleva la mascarilla. Y eso está mal".

Además, otro colaboradora de 'Sálvame', como es Antonio Montero, se ha sumado a esta denuncia: "Tú no puedes poner en peligro a todo un tren porque a ti no te da la gana llevar mascarilla".

La incidencia supera en España los 1.200 puntos

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 214.619 nuevos casos de COVID-19, 23.311 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son muy superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 79.704 positivos, lo que evidencia la gran tendencia al alza en la evolución de la pandemia.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 5.932.626 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 1.206,21, frente a 911,31 del jueves, último día en el que se registraron datos. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 572.355 positivos.









En el informe de este lunes se han añadido 120 nuevos fallecimientos, en comparación con 85 el lunes pasado. Hasta 88.793 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana, han fallecido 200 personas con diagnóstico de COVID-19 positivo confirmado en España.