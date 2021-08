La sorprendente reacción de Bertín Osborne tras oír lo que contó Fabiola Martínez en el 'Deluxe'

El artista y ahora también figura de la televisión, Bertín Osborne, reaccionaba esta semana a las palabras de su ex, Fabiola Martínez, en el programa de la misma cadena en la que el presenta 'Mi casa es la tuya'. Y es que la empresaria se ha sincerado sobre qué llevó a ambos a la anunciada ruptura tras más de dos décadas juntos y varios hijos en común. Algo que parece haber escamado al cantante que, al ser preguntado por los medios, no ocultaba cierto enfado.

Una entrevista en la que los colaboradores de 'Sálvame' no se cortaban un pelo a la hora de lanzar la pregunta que muchos seguidores de la pareja se ha hecho en los últimos meses: ¿fueron las infidelidades de Osborne el detonante de que se acabase la relación entre ambos? "¿Qué tonterías ha hecho Bertín estando casado? Porque, claro, conociendo un poquito la picaresca que tiene Bertín, yo puedo entender creer que esas tonterías son que de vez en cuando ha ido a ligar" cuestionaba Lydia Lozano a Fabiola durante el programa de Telecinco.

Fabiola: “Ha cometido varias tonterías”



No obstante, Martínez zanjaba de manera drástica las cuestiones acerca de la fidelidad de su ex pareja y que eso hubiese llevado a una ruptura: "A mí no me consta, Lydia", respondía tajante. Otro de los temas que traían en el 'Deluxe' a colación fue el arranque de tristeza que tuvo Bertín durante la entrevista con Paz Padilla en su programa. "Me duele verle triste en la entrevista con Paz Padilla, Bertín ha cometido varias tonterías y él lo sabe... Yo he estado muy enamorada de él, nuestros dos hijos han nacido del amor",

Entonces, ¿a qué se refiere Bertín con que ha hecho tonterías? "Él se refiere a tonterías a lo que el reconoce, de una manera muy suya, que a lo mejor podría haber hecho más o podría haber estado más volcado o le han molestado cosas que, en ese momento, eran absurdas... Yo he hecho muchas tonterías también" confesaba la venezolana en Mediaset.









La reacción de Bertín Osborne



No obstante, cuando los periodistas le preguntaban esta semana por este asunto al cantante, este lanzaba una confesión de los más sorprendente: después de un mes desde la emisión de la entrevista, todavía no ha escuchado las palabras de su ex pareja. Cambiando las sonrisas a los reporteros por un tono mucho más serio, el cantante respondía tajante que ya no le apetecía más hablar de ese tema. “No voy a hablar más, me voy”.

Bertín ha dejado claro que no va a hablar ni de Fabiola Martínez ni tampoco de su hija Eugenia, que recientemente anunciaba su separación de Juan Melgarejo tras diez años de matrimonio y 3 hijos en común. Como su propia ex confesaba en la entrevista, el artista le envió un mensaje cuando se enteró que estaría en televisión: “¡Qué huevos tienes!” le escribió por Whatsapp, algo que Fabiola mantiene que no era un “reproche”.

