Bertín Osborne se derrumba con Paz Padilla por su actual situación personal sin Fabiola: "Cometemos errores"

Bertín Osborne ha recibido en la última edición de 'Mi casa es la tuya' a la presentadora y actriz, Paz Padilla, para charlar en el programa de Telecinco sobre cómo ha afrontado los últimos meses tras el fallecimiento de su marido Juan Vidal.

En este sentido, Paz Padilla ha reconocido que tiene sus momentos, pero su positivismo le sigue acompañando en esta nueva etapa donde el recuerdo de su marido está siempre presente.

La relación personal entre Paz Padilla y Bertín Osborne de amistad plena, y ambos tienen la confianza para desahogarse el uno con el otro y poder contarse cosas íntimas. En esta dirección, la actriz ha conseguido incluso arrancar una pequeña reflexión a Bertín Osborne sobre el momento actual que vive, marcado por su reciente divorcio de Fabiola.

¡¡¡POR FIN JUEVES!!! ??????



Esta noche tenéis una cita muy especial.



A las 22:00, en @telecincoes viviremos un programa único donde Paz se abre como nunca con @BertinOsborne.#MiCasaPazPadilla ??pic.twitter.com/5s0jbAKnw7 — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 24, 2021

Es por ello que Paz Padilla le ha querido preguntar lo que más le pesa en este momento de su vida y el presentador no ha podido silenciar su corazón y se ha abierto a contarlo: "Lo que más me pesa es tener la edad que tengo y no tener una familia conmigo. A medida que cumples años y te sientes solo. Es muy jorobado".

Estas declaraciones dejan claro que Bertín Osborne atraviesa por un momento complicado en el que su separación ha entrado en una etapa fría y de distanciamiento. Además, estas palabras del presentador andaluz recuerdan a las que pronunció hace unas semanas en el mismo programa junto a Isabel Díaz Ayuso, en las que reconoció que lo que peor llevaba era llegar a casa y estar solo, por eso explicó que intentaba llegar lo más tarde posible.

A pesar de la buena relación que existe con Fabiola y que los dos han demostrado en más de una ocasión, la separación se ha ido afianzando con el paso de los meses y es el momento de las reflexiones, algo que Bertín Osborne no duda en compartir siempre que tiene la oportunidad y se encuentra a gusto con alguno de sus invitados.

El gran regreso de Bertín Osborne a Telecinco

Para sorpresa de los espectadores de Telecinco, hace unas semanas se anunció que 'Mi casa es la tuya' volvía a la parrilla de la cadena. Hace ya seis meses desde que el programa presentado por Bertín Osborne emitió su última entrega y decidió volver por todo lo alto con una entrevista a Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid tras sus grandes resultados del pasado 4 de mayo.









La mencionada entrevista con la política fue todo un éxito. Ambos compartieron risas, confesiones y una comida. Entre tanto, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid mostró a los espectadores su faceta más personal y natural.

La política compartió con el presentador detalles de su vida que pocos conocen y se abrió de par en par, incluso contando sus momentos más duros. Lo mucho que gustó se vio reflejado en los datos de audiencia. El espacio presentado por Osborne llegó a sumar un 15.8% de share y 1.711.000 espectadores.