El sorprendente objeto personal que los ladrones se llevaron de Sofía Suescun

Toda la audiencia de 'Sálvame' se convertía el pasado jueves en testigo directo del anuncio del robo en el piso de Sofía Suescun. La joven llamaba a su pareja, Kiko Jiménez, para informarle de lo que se había encontrado en casa tras volver de unas vacaciones en Ibiza.

"Se han encontrado con la casa abierta y todo tirado, todo roto. El coche lo han localizado gracias a un dispositivo. Han arrasado todo, ella está fatal, con un ataque de ansiedad. Está la policía allí, no se puede tocar nada. Teníamos 4 gatos y se han ido, se habrán asustado. Los perros los dejamos en una guardería canina. La vecina entraba y les dejaba agua y poco más", contaba entre lágrimas Kiko afectado por lo que le había contado su pareja por teléfono y abandonando el programa para ir junto a ella.

Sofía confiesa cuál es el objeto más raro que le han robado

Tras unos días de asimilación de lo sucedido y con los nervios mucho más tranquilizados, Sofía reaparecía en 'Sálvame Deluxe' para narrar de primera mano cómo había vivido estos días tan complicados, unos días en los que ha tenido que enfrentarse a varios ataques de ansiedad: "No podía comer, ni dormir, me da miedo estar dentro de mi casa, me siento controlada y vulnerable", comentaba la joven ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' a María Patiño y a los allí presentes.

Sobre cómo pudo suceder todo, la influencer narraba como sigue dándole vueltas a lo sucedido: "Imagino allí a esos hombres, pisando y tocando mis cosas… Tiraron una tarta por el suelo, se tomaron un café… Han tenido cuatro días para hacer lo que quieran en mi casa". También se culpó en el sentido del fallo que había permitido un robo con tanta facilidad, la falta de seguridad en la casa: "El fallo lo tuve yo por no poner alarma, porque soy así, muy confiada. Ya está todo controlado", comentaba tras asegurar que ya ha puesto alarma y medidas necesarias para que se repita algo parecido.

Sobre quién podría estar detrás de este robo, Sofía no quiso dar muchas pistas, ya que la policía ha tenido la oportunidad de recabar muchas pistas y no quiere entorpecer la investigación: "No puedo contar mucho pero sí han encontrado varias pistas muy evidentes, además se llevaron el coche con geolocalizador y ya lo tienen todo".

Sofía Suescun cuenta como ha vivido el robo en su piso en el 'Sálvame Deluxe'Mediaset España

Tras relatar lo sucedido, era Lydia Lozano quien se interesaba por un tema de lo más escabroso.Lozano quiso saber si Sofía había sufrido el robo, como otras compañeras como Carmen Borrego o Belén Esteban, de su ropa interior. La joven navarra afirmaba claramente: "El cubo donde yo tenía la ropa sucia estaba vacío y yo recuerdo que había tres bragas, se llevaron las bragas sucias. Se las han llevado y no sé para qué. Además, rajaron todo el colchón por si hubiese dinero en efectivo dentro", confesaba para sorpresa de todos, pero quitándole hierro a la sustracción de esta ropa interior, queriendo dejarlo en una anécdota.

Sobre la cantidad real que le habían sustraído, la joven confesaba que: "Se llevaron unos 20.000 euros entre objetos y dinero en efectivo, además del coche de alta gama, que condujeron y después abandonaron. Me extrañó que no se llevaran el ordenador".

También quiso defenderse de las acusaciones de algunas personas que han defendido en los últimos días que la principal culpable es ella por publicar toda su vida en las redes sociales: "Los ladrones sabían que no estábamos, nos tenían controlados. Soy influencer, y que me digan que el robo es mi culpa por publicar mi vida en redes sociales, es absurdo. Aquí el que tiene la culpa es el ladrón", decía alterada Sofía. "Ya vale de victimizar a los ladrones", terminaba diciendo muy molesta.

