La sorprendente comparación de Juan y Medio en Canal Sur entre Franco y un líder político: “Muy actual”

El presentador Juan y Medio sorprendía a la audiencia esta semana cuando, en mitad del relato de sus invitados en Canal Sur comparaba a Franco y una decisión que relataba el hombre que le acompañaba con una frase de un líder político reciente. Y es que no es la primera vez, ni mucho menos, que el comunicador andaluz se moja y habla de política con naturalidad y de manera espontánea durante La Tarde de la televisión autonómica andaluza.

Particularmente aplaudido fue el mensaje que el presentador y humorista lanzó al cuerpo de la Guardia Civil con motivo de su aniversario el pasado mes de mayo. “Sepan ustedes que ahí siguen, cumpliendo con una misión única. Y que es envidia de muchos otros cuerpos del planeta, porque ellos están en el campo, en la ciudad, en las fronteras... Están en todos los sitios, es un trabajo vocacional”, aseguraba dirigiéndose a cámara.









La comparación de Juan y Medio entre Franco y un político



Momento peculiar era esta semana cuando un invitado al programa contaba una anécdota que le ocurrió con Fraga y Franco: “Le dijeron que había una finca, más allá, muy grande y que era de un Marqués y que estaba abandonada. Y allí podían vivir muchas familias. Entonces le dijo Franco a Fraga, que estaba al lado: venga, apunta eso”, se sinceraba en directo el hombre.

En ese momento el presentador tiraba de humor e ironía y se acordaba de una frase célebre, pronunciada por el que fuera presidente de Venezuela (ahora fallecido), Hugo Chávez. “Qué maravilla eso. 'Apunta eso' y vas y... Y además con un estilo muy actual: “Exprópiese”. Esto lo dijeron no hace mucho en Venezuela”, bromeaba el humorista.









El mensaje de Juan y Medio a los políticos



Y es que hace sólo unos días, Juan y Medio hablaba de nuevo de política a raíz de otra historia de uno de los invitados al programa de Canal Sur: Manuel. "Seis hermanos y vivíais en una choza. Público... Esto es muy complicado explicarlo...", se lamentaba el comunicador. "Cuando dicen que el dinero va a ser de plástico, que se va a pagar con tarjeta y que no va a haber dinero en efectivo porque las transacciones menores se van a procurar hacer lo más posible. Esto no es que el Estado quiera controlarlo para cobrarnos más. No", declaraba Juan y Medio, muy irónico, contando con el apoyo de la copresentadora.

"No, esto no es porque quieran saber ellos de por donde va el dinero. Esto lo hacen para nosotros, ¿Lo recuerdan?", insistía el presentador, manteniendo un tono sarcástico que provocó las risas en el plató. "Recuerden que el político es aquella persona especializada en procurarnos problemas que luego tienen ellos la solución. Pero con buen rollo todo esto, eh, que no...", zanjaba el presentador.