Sonsoles Ónega silencia a Javier Negre por sus ataques contra el Gobierno: "En este plató no"

El pasado viernes, 'Ya es mediodía' informó de que, esa misma mañana, Pedro Sánchez había visitado el Hospital Universitario La Paz y había sido recibido entre abucheos e insultos por parte de unos manifestantes. Tras ver las imágenes, los colaboradores del espacio comentaron lo sucedido y Javier Negre aprovechó para criticar la gestión del Gobierno, lo que Sonsoles Ónega no toleró: "No incendiemos desde aquí las calles".

A pesar de ello, Negre apoyó los abucheos que había recibido Sánchez a la vez que se refería a la moción de censura como "moción ilegítima" y declaraba que "es lo mínimo que le pueden hacer". Estas declaraciones cabrearon a la presentadora del espacio, quien se vio obligada a frenar al colaborador y a decirle que no volviera a hacer ese tipo de comentarios en el plató.

Ante las advertencias de Ónega, Negre intentó modificar su actitud, pero se mantuvo muy crítico con la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la pandemia por coronavirus, incluso llegó a comparar la actual gestión sanitaria con la que llevó a cabo el Partido Popular cuando el Ébola afectó a la capital.

"Ha llegado el momento de sosegar, empezando también por aquí. Es muy complicado lidiar una pandemia de este tipo y sobre todo liderar una cosa en la que tú has subrayado: la crisis económica", comentó Ana Terradillos, mostrándo su apoyo a Ónega. "La calle está muy caliente, normal", continuó la periodista tras reconocer que "cómo no lo va a estar con todas las medidas restrictivas que la pandemia nos obliga a cumplir. Cómo no van a estar cabreados. Es lógico, pero nos toca sosegar".

"¿Tenemos que sosegar? ¿Tenemos que tragarnos todas las mentiras?", replicó Negre. Dados sus insistentes comentarios contra el Gobierno, la presentadora defendió que "no comparemos escenarios que son incomparables". Fue entonces cuando el colaborador ignoró el toque de atención de Ónega y aseguró que "lo mínimo que se puede hacer es abuchearles", lo que desató el enfado de la comunicadora.

"Bajo ningún concepto"

"No, no y no. Bajo ningún concepto", le interrumpió la presentadora. "Desde los platós de televisión no podemos decir que lo mínimo que se le puede hacer a un Presidente del Gobierno es abuchearle. Si dices lo mínimo, ¿qué es lo máximo?", agregó.

Negre intentó justificarse y afirmó que no va a "tolerar ningún tipo de agresión". A pesar de ello, Terradillos, le recordó que "la línea roja es muy delgada". Sin querer recular, el periodista insistió en que la elección del Gobierno había sido "ilegítima". "No lo puedes decir. Al menos en este plató, no", le volvió a cortar Ónega.

"Javier, que tú sabes la influencia que tenemos la gente que nos sentamos aquí. La gente se cree que tiene que creer todo lo que decimos y por eso preparamos nuestras tertulias. Por eso desde hace mucho tiempo estamos aquí gente que creo que tenemos la potestad para decir cosas porque realmente nos las trabajamos. No podemos calentar a la calle", concluyó la presentadora.