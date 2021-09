Sonsoles Ónega se rompe al escuchar las duras palabras de Lydia Lozano sobre su familia: "Han perdido mucho"

Sonsoles Ónega se ha puesto un día más al frente de 'Ya es mediodía' para contar la actualidad del día, así como las últimas noticias vinculadas a los famosos en el espacio conocido como 'Fresh'. Durante el programa de Telecinco, la presentadora ha hablado con su compañera de cadena Lydia Lozano y no ha podido evitar emocionarse tras su testimonio.

Sonsoles hace gala de su naturalidad a diario durante su programa, sincerándose en ciertos momentos, revelando algunos detalles de su vida o emocionándose ante los testimonios de los entrevistados. Uno de ellos tuvo lugar hace unas semanas, en una entrevista de la presentadora a su padre con motivo del homenaje de Estado a las víctimas de la covid-19. La presentadora no podía evitar emocionarse ante las palabras de su padre, Fernando Ónega, que perdió a su hermano durante la pandemia, el tío de Sonsoles. La presentadora rompió a llorar en el plató ante la emoción del recuerdo, y sus compañeros salieron al paso para continuar adelante con el programa.





La noticia de los últimos días pasa por la entrada en erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, un tema que han tratado en 'Ya es mediodía', contando la última hora de lo ocurrido gracias a los compañeros desplazados a la isla. Durante una de estas conexiones, una reportera de Telecinco ha coincidido con Lydia Lozano.

La colaboradora de 'Sálvame' es natural de La Palma y por este motivo, desde el programa han decidido enviarla a la isla a cubrir la última hora de la situación. Una noticia que comunicaba Jorge Javier Vázquez desde el plató este miércoles, contando con la presencia de Lydia, poco tiempo antes de volar a Canarias, donde se encuentra desde este jueves.

La colaboradora de 'Sálvame' le explicó al presentador como había vivido el momento en el que le llegó la noticia de la entrada del volcán en erupción. Lozano se encontraba junto a su madre, que le contó como había vivido el volcán del 49 y la dureza de lo ocurrido entonces, que guarda similitudes con la actual. Además, durante este momento reveló que parte de su familia vive en La Palma.

Sonsoles Ónega se emociona con las palabras de Lydia Lozano desde La Palma

Este jueves, durante el programa de Sonsoles, mientras una reportera informaba de la última hora ha coincidido con Lydia Lozano, que no ha dudado en contar a sus compañeros como está viviendo la difícil situación, a pocas horas de llegar a la isla. "Estamos todo el rato con el chat de primos, de tíos. Tengo familia por toda la zona, mi madre de El Paso", comentaba.

"Me emociona mucho ver la situación, mi familia tiene plataneras y han perdido mucho", decía la colaboradora emocionada ante la mirada de Sonsoles Ónega, que no ha podido evitar mostrarse visiblemente afectada ante las palabras de su compañera. "Lydia gracias, no nos oye, pero gracias por atendernos", cerraba la presentadora.

Lydia Lozano se encuentra en La Palma, apoyando a su familia y sus vecinos, visiblemente muy afectada.



La colaboradora ha dedicado unas palabras para @yaesmediodiatv, justo después de haber estado hablando con una voluntaria. ¡Toda la fuerza para @LydiaLozanoOf y La Palma!?? pic.twitter.com/DjGxbekmAu — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 22, 2021