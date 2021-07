Sonsoles Ónega rompe a llorar en 'Ya es Mediodía' por una situación crítica en plató: "No le vuelves a ver"

Este jueves, Sonsoles Ónega arrancaba un día más 'Ya es Mediodía' y abría el formato con el homenaje de Estado que se ha celebrado en memoria de las víctimas por la covid-19. En ese acto emotivo que se ha producido en Madrid, ha participado Fernando Ónega, el padre de la presentadora de Mediaset. Con él, la periodista ha abordado esta noticia y se ha alabado el gran trabajo realizado por las autoridades sanitarias en esta pandemia y los instantes difíciles que han pasado muchas personas en España por la covid-19. "La imagen que no he visto. Que no he visto yo ni 100 mil familias que han perdido un familiar. Y que un día ingresa en un hospital y no le vuelves a ver; que entierras o incineras sin poder decirle adiós", decía Fernando Ónega.









Inmediatamente después, el reputado comunicador y padre de Sonsoles ha querido recordar a su hermano, fallecido por coronavirus: "Esa es la imagen en la memoria de 100 mil familias. Yo estoy hablando de mi hermano José Ramón, de tu tío José Ramón", decía dirigiéndose a su hija. En este momento es cuando Sonsoles Ónega ha roto a llorar sin poder proseguir con el ritmo habitual del programa.

El emotivo momento de Sónsoles Ónega entrevistando a su padre, Fernando Ónega.#YaEsMediodía781pic.twitter.com/368EeII51i — deadbirds (@deadbirds___) July 15, 2021

Ante esa situación, los colaboradores que se encontraban en plató como es el caso de Cifuentes, han intervenido para seguir charlando con Fernando Ónega y que la conductora del formato pudiese recomponerse de ese emoción que le embargaba, fruto del recuerdo de su tío.

Una situación que ha conmovido a los espectadores por el dolor que se ha producido en muchísimas familias fruto de la covid-19, como en la de Sonsoles Ónega. Una periodista que cada día informa de la actualidad española en la pequeña pantalla.

El Rey pide que España no olvide y aprenda de lo vivido en el homenaje de Estado a los fallecidos por covid



Los Reyes han presidido este jueves en el Palacio Real el acto en el que, con presencia de representantes de todos los poderes del Estado, se está recordando a los fallecidos en España a causa del coronavirus y se rinde un homenaje especial a los sanitarios que han perdido la vida por esta enfermedad. Felipe VI ha pedido "mantener viva la memoria" de lo que ha supuesto para todos la pandemia del covid y "no permitir el olvido" porque esa memoria "también se ejerce aprendiendo de todo lo vivido", ha asegurado, convencido de que España "jamás" olvidará a quienes se enfrentaron al virus.