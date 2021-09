Una colaboradora de 'Ya es mediodía' se encara con Sonsoles Ónega y ella recula: "No te vayas"

Alba Carrillo ha vuelto a convertirse en una de las protagonistas de 'Sálvame' a raíz del fichaje de su madre como concursante de 'Secret Story'. Este lunes, el programa de Telecinco dio una información que afectó de lleno a la colaboradora de 'Ya es mediodía'. El programa de Telecinco compartió el testimonio de un hombre que aseguraba que tanto ella como su madre Lucía Pariente dan un trato humillante a su padre.

Esta noticia llegó a 'Ya es mediodía' y revolucionó el plató, dado que Carrillo forma parte de la mesa del 'Fresh'. "Me encantan estas historias peregrinas, pero que den la cara… Si tú cuentas historias lo mínimo es que den la cara… El entorno de mi padre, conozco a todos sus amigos y a su familia, que se la mía y ninguno es ese ser", comentaba Carrillo.

Joaquín Prat frena 'Cuatro al Día', enfadado por un comentario sobre su físico: "Me lo han dicho" El presentador ha mostrado su pesar tras los comentarios recibidos en los últimos días respecto a su cambio físico Redacción DigitalMadrid 15 sep 2021 - 07:26

"Desde mi punto de vista no me gusta tampoco algunas cosas que ha comentado tu madre e incluso tú teniendo a tu padre que son una pareja estable. A mi desde luego…", opinaba por su parte Ángela Portero, que parecía creerse las palabras de la fuente anónima. "Lo que te guste a ti o no, me importa un bledo", reaccionaba entonces Carrillo.

“Hay una cosa que se llama sentido del humor y si ellos no tienen la piel tan fina por qué nos vamos a meter los demás", se defendía la tertuliana, haciendo alusión a las acusaciones que le señalaban a ella y a su madre. "No le digas que te importa un bledo", decía entonces Sonsoles Ónega, echando la bronca a su compañera por sus contestaciones.









"Me ha dado pena"

Como consecuencia, Carrillo se mostró muy molesta con la reprimenda de la presentadora y le acusó de estar muy cortante con ella: "Últimamente me metes unos ñascas". No obstante, la conductora del espacio de Telecinco le aseguró que le tiene mucho cariño. "Me ha dado pena, hombre", se justificaba la periodista, para intentar recuperar la calma en el plató de Telecinco.

"Igual que ella dice lo que quiere, yo también o ¿Qué pasa?", se quejaba la tertuliana, mostrando lo cabreada que estaba con sus compañeros por la forma en la que se tomaban sus palabras y encarándose a Ónega. "Uhh madre mía cómo estamos en el fresh", agregaba. "No te vayas ¿eh?", le pidió la presentadora, consciente de lo molesta que estaba. "No, no que yo no me voy a ir. Vengo con zapatillas por si acaso", aseguraba Carrillo.

"De todas formas todo lo que tu has dicho es en tono de humor como tu eres", la defendía entonces la comunicadora. "Parece que no se puede bromear, vamos a hablar del covid, de los muertos, de lo malo, sufrimiento porque no se puede hablar con alegría...", zanjaba Carrillo, aparentemente molesta por la actitud del resto de colaboradores con ella.