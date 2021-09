Pablo Motos confiesa en 'El Hormiguero' el tratamiento de salud que sigue todas las noches: "Para prevenir"

Pablo Motos ha protagonizado este martes uno momento único en 'El Hormiguero' después de desvelar el tratamiento de salud que sigue cada noche. A pesar de no querer contarlo en un principio, el presentador de Atresmedia se ha sincerado con sus colaboradores y ha explicado a la audiencia de qué se trata.

Todo ha ocurrido después de la entrevista que ha hecho a Dani Rovira y a Eduard Fernández y durante el transcurso de la tertulia cómica que ha protagonizado como El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita.

Durante esta sección, sobre la mesa de 'El Hormiguero' se han puesto algunos temas de actualidad, como la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, pero también han querido debatir sobre el negacionismo, explicando cada uno aquellas cosas de las que siempre se han mostrado reacios.

"Yo soy negacionista de las vitaminas, no pueden existir tantas y, además, no hacen nada", explicó El Monaguillo. Estas declaraciones sentaron muy mal a Pablo Motos, que siempre se ha mostrado partidario de consumir suplementos vitamínicos.

A partir de ese momento, Pablo Motos comenzó a enumerar todo lo que toma a diario: "A lo largo de mi vida he ido descartando algunas que no me funcionaban, muchísimas. No han cuajado la inmensa mayoría".

Tras ello, Jorge Salvador, socio de Pablo Motos, cogió el micrófono para pedir al presentador de 'El Hormiguero' que desvela la rutina que sigue cada vez que se va a la cama: "Cuenta como duermes, que lo estás haciendo de otra manera".

Pablo Motos explica en 'El Hormiguero' el tratamiento que sigue a diario

Al principio, Pablo Motos se negó a contarla, pero después explicó este tratamiento con todo lujo de detalles: "Antes de dormir me pongo unos cables, unos 36 que me conecto a las manos y los pies. Es un neuroe

'El Hormiguero'





stimulador no invasivo y vivo feliz".

Motos ha explicado que sigue este tratamiento para evitar los dolores de cabeza, una práctica que puede parecer costosa para muchas personas, pero que el presentador de Atresmedia ha incluido a su rutina diaria, junto a otras prácticas que le permiten lucir un estado de salud muy favorable cada vez que tiene la oportunidad en redes sociales.

El pasado 6 de septiembre, Pablo Motos arrancaba la nueva temporada de 'El Hormiguero', la número 16. En este nuevo año, el presentador de Atresmedia buscará seguir cosechando los buenos datos de audiencia que marcaron la pasada temporada y que también empiezan a aparecer en esta nueva etapa.





En este sentido, el programa del pasado jueves, en el que estuvo invitado Enrique Iglesias, consiguió un muy buen dato, siendo el programa más visto al registrar 2.308.000 espectadores, dato que se asemeja al conseguido el pasado año en programas como el que realizó junto al ganador del bote de 'Pasapalabra', Pablo Díaz.