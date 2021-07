Sonsoles Ónega pone en aprietos a Joaquín Prat por un gesto delante de las cámaras: "Qué egoísta eres"

La principal cadena de Mediaset, Telecinco, tiene una forma especial de enlazar sus dos espacios de la mañana que genera simpatía en el espectador. El buen ánimo y compañerismo parece que se puede palpar entre los dos presentadores de los programas importantes de la casa, ya que el encargado de acabar su programa presenta el siguiente de forma animada para que los espectadores se queden también como espectadores del próximo.

Con esta transición, sin apenas cortes y en muy buena sintonía, 'El programa de Ana Rosa' y 'Ya es mediodía' tratan de hacerse casi uno, para mantener la máxima cantidad de audiencia posible. El encargado de presentar al siguiente programa es Joaquín Prat, del que recientemente se han publicado diversas informaciones a raíz de su polémica sobre el vídeo que Alberto Garzón subió a su cuenta Twitter, en el que el ministro de Consumo criticaba el abuso de carne.









“Yo entiendo que tú quieras plantear el modelo de sostenibilidad… pero entonces, dale un palo también a las textiles, y habla de los litros de agua que se consumen para fabricar unas zapatillas de deportes. Pero ¿Por qué centras el tiro en la industria cárnica? Es que llueve sobre mojado…”, respondió así al vídeo del ministro.

La receptora de la presentación, no es ni más ni menos que Sonsoles Ónega , de la cual también se habló mucho hace pocos días a partir de unas declaraciones que realizó en el programa presentado por Carlos Sobera , 'Volverte a ver', en donde confesaba que antes de salir cada mañana a plató debía de hacer el pino porque se considera una persona muy supersticiosa y ese gesto le ayuda a tener buena suerte.





"Soy muy supersticiosa. Hago el pino para relajarme antes del programa. Invierte la corriente sanguínea, ves la vida de otra manera. Ahora lo hago menos porque me ponen muchas faldas...", afirmó Ónega en el nuevo programa de Mediaset.

Joaquín Prat se cuela en el plató de Ónega

Ambos presentadores mantienen una buena relación entre ellos fruto de la coincidencia de ambos espacios. Hasta que este miércoles parecía que, por momentos, algo se torcía. De repente, al final del programa de Joaquín Prat cuando ya le daban paso a Sonsoles, ella ha aparecido con unas ensaimadas en la mano. “Para que no te lo cuente nadie, te lo voy a contar yo, mira. Te han llegado cuatro ensaimadas de Mallorca… He visto cómo te las traían al plató”, le comentaba la presentadora al presentador.

En cuanto las ha visto, Prat las ha reconocido enseguida, “Ah, de Can Joan de s’Aigo, ese es mi amigo Joan Carles que me las manda para todo el equipo de Cuatro al día“. A lo que la presentadora no ha dudado en responderle, “pues, como te las manda todos los años, este año, ¿no me las puedo quedar?”, respondió risueña la presentadora.





El presentador, entre risas, no dudó en negar la mayor para quedarse con las ensaimadas, pese a las insistencias de Sonsoles. “Venga que si te portas bien yo te regalo una”, respondió apiadándose el presentador. La cosa no acabó ahí, porque cuando comenzaba el programa 'Ya es mediodía', Joaquín de repente apareció en su programa para hacerle entrega de una de las ensaimadas.

“Es un tipo de palabra, siempre lo ha sido y ahora lo ha demostrado”, finalizó Ónega quedándose con el postre tan conocido de la gastronomía balear.