Joaquín Prat repasa la lista de ocurrencias de Garzón y le da la puntilla: "La gente no es tonta"

Las últimas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, han generado bastante revuelo en la actualidad política de esta semana. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Joaquín Prat, quien durante una tertulia en su programa 'Cuatro al día' ha querido dejar clara su opinión respecto al consumo de carne.

El ministro de Consumo, a través de un vídeo, que ha subido a su cuenta de la red social de Twitter, de seis minutos de duración, ha criticado el consumo de carne que se hace en España, que a su juicio es excesivo. A raíz de estas declaraciones han sido muchos quienes han salido a criticar sus palabras, empezando por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha contestado a la propuesta del ministro afirmando que a él, personalmente, le encanta el chuletón al punto.

Algo que posteriormente en el programa de Al Rojo Vivo, en una entrevista realizada por Ferreras, el Ministro ha tratado de rebajar el tono. "Sánchez ha ondeado la bandera del chuletón al punto", han sido las primeras palabras del presentador, quien antes de lanzar una pregunta a Garzón, ha asegurado que él lo prefiere "poco hecho". Y Garzón añadió las siguientes sorprendentes palabras, "Yo Antonio, estoy contigo. También me gusta poco hecho".

A esta oleada de críticas, se le suma la que esta tarde ha realizado Joaquín Prat en su programa, después de conocer esta semana que el presentador madrileño se verá obligado a disminuir la duración de su programa para intentar levantar tanto su audiencia, como la del programa que Risto Mejide presenta antes que el suyo, 'Todo es mentira'.

Pero si esta noticia ha generado eco, no fue menor la que se produjo la semana pasada a raíz de la detención de José Luis Moreno, el famoso ventrílocuo que ha sido imputado por diversos delitos, y es que mientras las cámaras de Cuatro filmaban la detención del productor ocurrió un hecho inesperado.

"Entraba hace unos 20 minutos su hermana María Luisa, él iba de copiloto y como entraba más rápido de la habitual no se ha dado cuenta que uno de los perros de José Luis Moreno estaba en mitad del camino y veíamos como uno de los perros era atropellado", hecho que conmocionó a su audiencia.

El presentador crítico con Garzón

En la tarde del jueves el presentador tuvo oportunidad de dar su opinión acerca de las declaraciones del ministro de Consumo, con el que se mostró crítico, a pesar de que comparte la opinión del ministro sobre el consumo excesivo de carne.





“Yo entiendo que tú quieras plantear el modelo de sostenibilidad… pero entonces, dale un palo también a las textiles, y habla de los litros de agua que se consumen para fabricar unas zapatillas de deportes. Pero ¿Por qué centras el tiro en la industria cárnica? Es que llueve sobre mojado…”, respondió así al vídeo del ministro.

Joaquín Prat, al ministro Garzón sobre sus declaraciones sobre la carne: "Sobre la luz no ha habido vídeo" #CuatroAlDía8Jhttps://t.co/5nFjEsg5Dp — Cuatro al día (@cuatroaldia) July 8, 2021





Y aprovechó para criticar a Garzón que como ministro de Consumo no haya hecho un vídeo de seis minutos sobre el precio disparado de la luz, “Si eres bien intencionado… no ha habido vídeo sobre la luz, con la luz disparada como está. Esto la gente no es tonta y toma nota… ¡co***! ¿Y el vídeo de 6 minutos para decir como le van a meter mano ustedes en la factura de la luz?”.