Sonsoles Ónega cuenta a Sobera el 'mal trago' que sufrió en Telecinco: "Ahora menos, me ponen muchas faldas"

Sonsoles Ónega se ha vuelto uno de los rostros más conocidos de la televisión nacional en los últimos años. Comenzó sus primeros años informando sobre la actividad política en el Congreso de los Diputados, más tarde, pasó a presentar un programa diario y, el pasado año, acabó presentado un reality de Telecinco 'La casa fuerte'.

La presentadora también cuenta con varios libros escritos, entre los que destaca su última novela publicada, 'Después del amor', la cual, la publicó en 2017 y está ambientada en los tiempos de la Segunda República.

En la actualidad, presenta el programa '¡Ya es mediodía!', de Telecinco, en donde cada mañana, acompañada de un nutrido grupo de colaboradores, se encarga de presentar las noticias más relevantes en torno a la actualidad política, social, cultural, económica y aquellas relacionadas con la prensa rosa y los reality shows del canal.

.@sonsolesonega se ha emocionado con el mensaje de sus amigas ?? #VolverAVertehttps://t.co/wOMbyXA7B0 — Volverte a ver (@VolverteAVer_TV) July 11, 2021





No se puede decir que la presentadora madrileña tenga poca experiencia en su haber, pues tras su paso por varias cadenas, y los múltiples programas que ha presentado, no parece que debiese tener muchos problemas para enfrentarse a la audiencia.

El pasado sábado, Ónega acudió a los platós del programa de Telecinco 'Volverte a ver', un formato liderado por Carlos Sobera, que Telecinco creó basándolo en el histórico 'Hay una carta para ti' y que cuenta con varias temporadas en la cadena. Allí realizó una serie de confesiones que no pasaron desapercibidas para el público y que han dado que hablar en redes sociales. La presentadora rebeló, ante las preguntas de Carlos Sobera, que es una persona muy supersticiosa, y que antes de entrar realiza una de sus manías más extravagantes: hacer el pino.

Las manías de la presentadora



"Soy muy supersticiosa. Hago el pino para relajarme antes del programa. Invierte la corriente sanguínea, ves la vida de otra manera. Ahora lo hago menos porque me ponen muchas faldas...", confesó Sonsoles, ante la mirada atónita del presentador vasco.





Aunque no es la única costumbre que adopta en su día a día para esquivar a la mala suerte, "En el plató de 'Ya es mediodía' entro con un monedero con cruces, castañas pilongas, una pulsera que no se me podía caer y se me cayó...", profundizó en sus creencias más variopintas que le sirven como contrapeso a la mala suerte.

Pero sus supersticiones no solo alcanzan a su perfil más laboral, sino que tienen presencia en todos los aspectos de su día a día, "no paso por debajo de escaleras y si veo un gato negro tengo que pararme y abrazar a un árbol... Ni amarillo, por supuesto, es tremendo".

Sonsoles defiende sus razones para llevar una vida en la que está tan pendiente de todos los acontecimientos que la rodean, "Ser tan supersticiosa te hace ir por la vida más lenta", remató la presentadora.