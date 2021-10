Sonsoles Ónega pierde la paciencia y corta a dos colaboradores en directo: "Os lo digo así"

Este miércoles, Sonsoles Ónega ha regresado a la parrilla de Telecinco al frente de 'Ya es mediodía'. La presentadora he hecho un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación de La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en la actualidad política, concretamente en lo sucedido en el desfile militar del 12 de octubre para celebrar el Día de la Hispanidad.

La conductora del espacio se encontraba informando de los últimos acontecimientos sucedidos en la isla, cuando no ha podido evitar meterse en un debate que han sacado sus colaboradores y el que ha tenido que cortar de raíz para continuar con el ritmo habitual del programa.

Todo ha empezado cuando Javier Negre, presente en la mesa de los colaboradores, se ha mostrado muy crítico con el desfile, concretamente señalando el "despilfarro" y los coches oficiales. Ha sido Benjamín López quien se ha sumado a la discusión, generando un debate que ha hecho perder la paciencia a la presentadora. "Hay mucho dinero que se ha despilfarrado y hay que ayudar a los palmeros", insistía Negre. "De verdad, creo que no resiste la comparación", decía Ónega perpleja. "No quiero mezclar una cosa con la otra, Benjamín", cortaba la periodista al colaborador.

"Al final se trata de utilizar los fondos públicos en unas cosas o en otras", declaraba López. "Pero, ¿Qué me estáis diciendo? ¿Qué despilfarro había en el desfile? Por favor, explícamelo porque no lo entiendo", pedía la periodista, aparentemente indignada con sus compañeros. "¿Los coches del Estado? ¿En serio? Todo el Estado está representado. No me lo lleves a los coches oficiales. Son coches del Estado", justificaba la presentadora tras exigir "un poco de cordura".









"Os lo digo así y con todo el respeto"

"Que vayan todos en metro, en bici… En fin", proseguía irónica la presentadora, algo desesperada por lo que estaba escuchando. "¿En qué gastamos el dinero los españoles? Tiene bastante que ver", replicaba López. "Es que el Estado tiene que tener su propia dignidad. Y está en que el presidente del Gobierno llega en un coche oficial, el Rey llega en un 'rolls' y los presidentes autonómicos también porque son Estado", apuntaba Ónega.

La presentadora ha intentado cortar a sus colaboradores en varias ocasiones para cambiar de tema, pero los argumentos que intercambiaban con la voz elevada se lo impidió. Finalmente, Ónega, aparentemente cabreada por la situación y con la paciencia agotada, dio por finalizado el debate: "Tengo que avanzar porque me lo pide mi directora, luego dirán que os corto", soltó la comunicadora.

"Aunque os tendría que haber cortado antes porque no resiste la comparación que estáis haciendo y es un análisis muy frívolo. Os lo digo así y con todo el respeto", les abroncaba la presentadora. "Yo no estoy de acuerdo, es que no es así", le replicaba López tras cuestionarle porque cortaba el debate de golpe. "Porque sí. Porque tengo una escaleta deliciosa para ofrecer a la audiencia", le frenaba Ónega.