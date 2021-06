Sonsoles Ónega pierde los papeles por la actitud de un colaborador en Ya es mediodía: "¿Quieres que me echen?"

Tras informar de todas las noticias de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el plan de vacunación, Sonsoles Ónega ha dado paso al debate. Después de cada noticia relevante que se da en el programa, los colaboradores la analizan durante un tiempo determinado antes de dar paso a la siguiente. Mantener el orden en un programa en directo no siempre es fácil y, este jueves, la presentadora ha terminado estallando por lo difícil que se lo estaban poniendo sus compañeros.

Javier Ruiz, Cristina Cifuentes y Cerdán han sido los comunicadores invitados para analizar las noticias del día. Ya es habitual que asistan al plató de Telecinco. No obstante, a veces parece que se les olvidan las normas impuestas por el programa para mantener el orden y, aunque saben que no debe, se decantan por desobedecer a la conductora del espacio de Telecinco e ignorar sus indicaciones.

Los gritos han acaparado todo el protagonismo del plató, lo que ha provocado que los espectadores no entiendan ni lo que están discutiendo entre tantas voces. Asimismo, su debate se estaba alargando más de lo normal, por lo que la presentadora se ha visto obligada a poner orden y a retomar la palabra para seguir con la siguiente noticia y devolver el ritmo al espacio.

Ruiz y Cifuentes estaban protagonizando una tensa discusión al presentar opiniones diferentes. Cansada de los gritos, la presentadora ha intentado cortarles para dar paso a la siguiente noticia, pero ha sido ignorada. Entonces, Cerdán ha intentado meterse en el debate, lo que ha hecho estallar a Ónega.

"No, no perdón. Es que estoy fuera de tiempo", le ha dicho la periodista al colaborador, dejando claro que tenía que rechazar su petición de darle la palabra. "Vale, vale", reaccionaba Cerdán para, acto seguido guardar silencio. No obstante, la presentadora, ya algo alterada, ha perdido los papeles y ha seguido con la bronca. "¿Qué quieres? ¿Quieres que me echen? ¿Me echan? Me contratas luego tú. A ver qué hacemos", remataba la conductora del espacio de Telecinco, dejando descolocado a su compañero.

Sonsoles Ónega se cuadra ante un contertulio “ ¿Quieres que me echen? ¿Me contratas tú? pic.twitter.com/gmt9NlAC68 — TVMASPI (@sebas_maspons) June 24, 2021





A pesar de eso, después de recuperar el orden, la presentador ha continuado dando las siguientes noticias como su no hubiera pasado nada.

La presentadora corta a un forense por su análisis sobre Anna y Olivia

No es la primera vez que Ónega se altera al no poder poner orden en el plató. Hace unas semanas, la presentadora se vio obligada a cortar a José Jiménez, un criminalista forense que intervino para analizar las diferentes hipótesis sobre lo que había sucedido con el asesinato de Anna y Olivia.

"Han pasado 44 días, vamos a hacer muchas hipótesis, pero una de ellas es que el ancla llevase dos bultos: uno a Olivia y otro a su hermana Anna", opinaba el forense para, acto seguido, describir el escenario del crimen de manera muy detallada, contando con los datos que tenía.

Fue entonces cuando la conductora del espacio de Telecinco se vio obligada a cortar al invitado para pedirle que no fuese tan explícito al hablar de un caso así, ya sea por respeto a sus compañeros, la familia y los espectadores. "¡José, no! Ha empezado usted diciendo, 'cuando llaman a un experto es para que le explique las cosas con claridad', pero... También le pediría, porque estamos todos un poco encogidos, que contuviéramos algunos detalles. Es inevitable que lo imaginemos y visualicemos", le pidió la periodista.