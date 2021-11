Sonsoles Ónega sufre una encerrona por parte de sus compañeros en 'Ya es Mediodía': "Ah, que me siente..."

Este martes, Sonsoles Ónega volvió a formar parte de la parrilla de Telecinco al frente de 'Ya es mediodía'. Tras hacer un repaso de la actualidad, y pensando que estaba a punto de dar paso a un vídeo sobre el viaje que había hecho Rocío Flores a la ciudad de París, Ónega ha vivido una 'encerrona' por parte de todos sus compañeros de trabajo, que no han dudado en darle esta sorpresa.





Lo cierto es que todo el equipo de 'Ya es Mediodía' se ha lanzado a darle una sorpresa a la presentadora con motivo de su cumpleaños.

"Eso ha sido una engañifa que te hemos echado para poder dar el vídeo de 'señoras y señores, hoy es el cumpleaños de nuestra querida Sonso", anunciaba Miguel Ángel Nicolás. Ella, inmediatamente, rectificaba y admitía que cumplía "veintidós en cada pata". La presentadora de Telecinco se ha mostrado realmente emocionada al ver el vídeo que le habían preparado todos sus compañeros.

Sonsoles Ónega, emocionada y feliz ante las felicitaciones de su equipo: “Sois maravillosos” ???? #YaEsMediodía30Nhttps://t.co/27yzroe8PN — Ya es mediodía - Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) November 30, 2021





El vídeo que han mostrado a Sonsoles Ónega mostraba todo tipo de momentos que han tenido lugar en su vida durante sus años en televisión. "¡Ay, qué bonitos sois todos!", decía ella emocionada tras finalizar el vídeo antes de que el equipo del programa entrara al plató con varios ramos de flores. "¡Me encanta!", ha exclamado ella emocionada. "Muchas gracias, que son ustedes muy simpáticos y muy bonicos", continuaba la periodista. Es entonces, en este momento, cuando Sonsoles debió recibir algún tipo de indicación por el pinganillo, advirtiéndole que tomara asiento. "¡Ah, que me siente!", exclamó ella para, a continuación, dejar que su equipo de 'Ya es Mediodía' tomara asiento en la mesa junto a ella.

Sonsoles Ónega rectifica por lo que dijo en directo

El pasado miércoles, y tras hacer un repaso de la actualidad, Sonsoles Ónega dio paso al 'Fresh', espacio del programa dedicado a la crónica social.

Fue entonces cuando, durante el espacio dedicado al corazón, la conductora del espacio de Telecinco metía la pata en directo y reculaba inmediatamente. Rosa Benito contaba la gran relación que mantiene actualmente con su ex pareja, Amador Mohedano. A raíz de esto, la colaboradora confesó a la audiencia que él se tuvo que quedar a dormir en su casa cuando tuvo que sacarse el carnet de conducir de nuevo, dado que había perdido todos los puntos.





En ese momento, sin pensar, la presentadora se mostró muy sincera y se les escapó una confesión personal en relación al carnet de conducir. "A mí también me lo quitaron, yo también tuve que hacer el cursillo. Hace muchos años...", revelaba la periodista.

"¿A quién no le han quitado el carnet?", preguntaba entonces la conductora del espacio de Telecinco, dejando caer que no era nada fuera de lo normal. No obstante, se arrepintió de inmediato de lo que había dicho, dado que se dio cuenta que le estaba quitando importancia al hecho de cometer infracciones al volante hasta el punto de que sea natural que te quiten los puntos del carnet.

"Bueno esto está fatal, Dios mío", exclamaba la periodista, reculando de inmediato por lo que acababa de decir.