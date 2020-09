Amador Mohedano confiesa su momento más duro tras su ruptura con Rosa Benito

Amador Mohedano ha vuelto a convertirse en el protagonista de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', además de ser el anfitrión de la noche, por sus inesperadas confesiones. El espacio de Telecinco estuvo marcado por el fuerte conflicto entre Fani Carbajo y Miguel Frigenti y las declaraciones de Mohedano.

Ha sido en la última entrega del programa cuando hemos podido ver a Mohedano abrirse en canal frente a las cámaras. El hermano de Rocío Jurado ha revelado cosas que nunca antes había dicho respecto a su separación con Rosa Benito. Todo ha surgido a raíz de una pregunta formulada por Miguel Frigenti: "Después de la muerte de Rocío y tu separación de Rosa Benito, que ha vivido momentos supertensos en televisión, ¿tú no has sentido en ningún momento de tu vida decir, he tocado fondo?".

"Te lo puedes imaginar porque yo he estado solo y he estado muy mal. Vivía en un ático que en ocasiones he estado pensando incluso en tirarme", desveló. Ante su declaración, todos los comensales se quedaron muy sorprendidos y le preguntaron si, de verdad, se había planteado quitarse la vida.

El anfitrión asintió y relató como fue la etapa más dura de su vida. No obstante, tranquilizó a sus compañeros y les aseguró que ya había superado ese bache y se encontraba mejor, gracias a la ayuda de profesionales. "He estado con psicólogos. Con el primer psicólogo me tiré dos horas y por las noches en la cama lloraba como un niño chico", afirmó.

Como consecuencia, el resto de invitados se interesaron por cómo cambió su vida desde entonces. "¿Cuándo terminaste con Rosa te costó tener relaciones con otras mujeres?", le pregutó Irene Rosales.

"El hombre no es bueno que esté solo y después de mi separación, el sentir el apoyo de alguien y que te escuche… Es que yo nunca he sentido por otra mujer lo que sentí por Rosa", concluyó él.

La asuente relación entre Amador Mohedano y Rocío Carrasco

Por otro lado, Frigenti también sintió curiosidad por la relación que mantiene con su sobrina, Rocío Carrasco, dadas todas las polémicas y al desentendimiento de sus hijos.

"Me da mucha pena que haya cambiado tanto la película. Por mi sobrina lo que me siento es traicionado. Estoy enfadadísimo de ver cómo está tratando al resto de la familia", contó Mohedano cabizbajo.