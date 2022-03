“Ser o no ser”, un viaje esperanzador al mundo de un adolescente trans

Paula Escalada Medrano

Muy luminosa y cero victimista. Así es la serie Ser o no ser (RTVE y Mediapro), una aproximación íntima a la transformación de Joel, adolescente trans que sueña con ser actor, un trayecto hacia el autoconocimiento que el intérprete Ander Puig ha revivido como si fuera el suyo propio.

No fue algo muy difícil para mí porque sabía bastante bien a qué se estaba enfrentando el personaje. Lo entendía bastante bien por mi experiencia personal y no me costó mucho, cuenta a Efe el joven sobre el que ha sido su primer papel en televisión.

Coral Cruz, creadora de la serie, logró plasmar gracias a un guion que escribió muy meticulosamente una realidad amable y aspiracional, aunque también real, para quienes tienen la suerte de vivir acompañados el proceso. Ella siempre me preguntaba mi opinión, si me parecían bien las escenas que estaba plasmando, explica Puig.

En Ser o no ser -que se estrena tras Málaga en Playz, el canal digital de Televisión Española enfocado al público joven, el próximo 30 de marzo- Puig se mete en la piel de Joel, un chico trans de 16 años que comienza el bachillerato escénico en un nuevo instituto donde nadie lo conoce.

Hace unos meses que está transitando y aprovecha el cambio de aires para presentarse a sus compañeros tal y como siempre se ha visto. Sin embargo, la ocultación de su proceso de transición entrará en conflicto con la exigencia de su profesora de teatro, quien pide a sus alumnos que se quiten todas las máscaras que llevan puestas para poder meterse en la piel de sus personajes.

Joel tiene miedo de no ser aceptado y también de perder el interés de?Ona, una compañera de clase, de la que se ha enamorado a primera vista, aunque cuenta en todo momento con el apoyo de su madre y de sus mejores amigos.?

"Es un caso que es duro y necesitas apoyo sí o sí, tú solo no puedes enfrentarte a esto. Hay muchos trámites en los que necesitas apoyo. Entonces creo que como está plasmada la serie, debería ser así. Desgraciadamente no es así en todos los sitios, pero ojalá lo sea, añade el actor de 20 años, que formará parte de la futura sexta temporada de Élite (Netflix).

Según cuenta a Efe Coral Cruz sobre este proyecto producido por RTVE en colaboración con Big Bang Media (The Mediapro Studio), la serie va "sobre la creación consciente de la identidad, que es algo que los adolescentes trans viven de una manera mucho más activa y consciente porque tienen que tomar unas decisiones muy duras a una edad muy temprana".

El hecho de envolver toda la historia en el ambiente teatral del bachillerato escénico le ha permitido además jugar con máscaras y descubrimientos ya que "cuando eres actor también tienes que construir una serie de identidades", explica Cruz, que creó la serie inspirada en la historia del hijo de una amiga que comenzó a transitar.

Inicié un proceso de documentación muy intenso y profundo sobre todo lo que suponía el tema trans, especialmente enfocado en la transición en la adolescencia. Pero luego tenía muy claro que no quería hacer una serie en la que el conflicto principal fuera transitar. Me parecía que ya habíamos superado esa fase, cuenta Cruz.

Es por tanto una serie muy luminosa y nada victimista que representa una revolución que -a su juicio- se está viviendo con el tema, especialmente en los últimos cinco años, y que muestra no los problemas de un posible rechazo social o lo difícil de la burocracia, sino cómo es transitar por dentro.

Yo no quería hacer una serie sobre los conflictos externos, sobre una madre luchando por que le den hormonas a su hijo, por cambiar el nombre en el carné de identidad, esto ahora mismo son procesos que se han agilizado muchísimo, para mí lo esencial era que el conflicto fuera interno, que estuviera en él, en aceptar qué es un chico trans, añade.

Un viaje a la aceptación que ha estado fuertemente determinado por el propio Ander Puig, cuenta Coral Cruz. Ha sido determinante en todo el proceso porque él había vivido muchísimas cosas de las que contamos, y hace muy poquito. Tiene 20 años y transitó en segundo de Bachillerato, por lo que era el tipo trans que yo tenía en mente.

Aunque no busca adoctrinar, matiza Cruz, la serie sí que puede ayudar mucho a las familias que se están enfrentando a esto". "Es algo que se está extendiendo y naturalizando, pero que al mismo tiempo no se acaba de entender. Entonces yo creo que la serie puede servir para que muchas familias vean que no pasa nada, que simplemente hay que acompañar y entender, como cualquier otro proceso de un adolescente, agrega.

La serie cuenta con seis episodios de 25 minutos y está dirigida por Marta?Pahissa. Completan el reparto otros actores jóvenes, entre ellos Júlia Gibert, Berta Galo, Lion, y debutantes como Enzo Oliver, Nil Carbonell, Eduard Torres y Anna Bernal.

Junto a ellos, destaca la presencia entre otros de la actriz Anna Alarcón, como la madre del protagonista, y de la veterana Emma Vilarasau, que regresa ante la cámara después de casi una década dedicada exclusivamente al teatro, en el papel de Carmen, la profesora de interpretación.