Sara Carbonero vuelve a encontrar el amor tras Iker Casillas: un cantante de 31 años

Sara Carbonero está recuperando la ilusión después de uno de los años más complicados de su vida. Un año marcado por su enfermedad y también por su ruptura con el que ha sido su pareja durante once años, el exportero del Real Madrid Iker Casillas. Hace tan solo unos días, realizaba su primera escapada a Oporto sin la compañía del padre de sus hijos. Una ciudad a la que, precisamente, se desplazó para acompañar al portero en su aventura en el club de la ciudad cuando terminó su etapa en el Real Madrid.

"Volver", era la palabra que le bastaba a la periodista para informar a sus seguidores de que había traspasado la frontera lusa para regresar a esa país y esa ciudad en la que tan feliz ha sido y, a la vez, donde ha tenido que hacer frente a algunos de los mayores baches de sus 37 años de vida. Junto a esa breve descripción, cuatro instantáneas en las que, además, da protagonismo a esas amistades que hizo allí y a las que, ahora, se ha escapado a visitar.

No es la única publicación que encontramos en su tablón desde Oporto. Sara comparte otro par de fotos junto a las que escribe un puñado de esas palabras que invitan a la reflexión y el misticismo con las que tanto le gusta sorprender a sus 'followers': "Y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa".





Rumores de nuevo amor

Y mientras ellas disfruta de esos días de merecido descanso después de una dura y larga temporada de radio en los micrófonos de Radio Marca, en España ya se habla de que podría haber encontrado un hombre con el que ilusionarse y dar una nueva oportunidad al amor. Es la revista 'Semana' quien ofrece este miércoles la información en su portada. Señala esta publicación que el joven que le habría robado el corazón es Kiki Morente, el hermano pequeño de Estrella Morente.





Es más, ofrencen imágenes de Sara en familia con el círculo más íntimo del cantaor. Un joven de 31 años que sería el responsable de que ella publicase una frase en sus redes sociales que, ahora, se ha tornado reveladora: "No es lo que vivas, sino con quien lo vivas". ¿Será él quien consiga que rehaga su vida? Por el momento ni ella ni él se han pronunciado al respecto. Y no creemos que lo haga, a menos que salga de manera espontánea y natural. Es más que conocido cómo a ella le gusta mantener su vida privada justamente así: de manera íntima y privada.

Eso sí: la revista sostiene que Carbonero, que llevaría edificando esta relación ya dos meses, contaría con el visto bueno de dos de las personas que más le importan en la vida. Hablamos de sus amigas del alma. En concreto de Isabel Jiménez, a quien considera parte de su familia, y Raquel Perera, exmujer de Alejandro Sanz. La opinión de ambas le importa. Y mucho.

