Santiago Segura desvela la “broma” que le hizo Pedro Sánchez en los Goya 

Tres grandes del humor se han unido para llevar un espectáculo de humor a varios rincones de la geografía española. Te hablamos de los veteranos y conocidísimos Florentino Fernández (Flo), Santiago Segura y José Mota.

Están de gira por toda España con el espectáculo 'El sentido del Humor: Dos tontos y yo'. Con motivo de promocionar este espectáculo, los tres cómicos visitaban 'La Resistencia', uno de los espacios televisivos referentes en humor presentado por David Broncano.

Además de compartir momentos graciosos y exhibir la barriga de Florentino Fernández, uno de los momentos más importantes era la clásica pregunta del programa de "¿cuánto dinero tienen los invitados?". Con los focos puestos en que patrimonio iban a contestar especialmente Santiago Segura, y José Mota, estos escurrían el bulto respondiendo en el caso de Seguro que: "Tengo más que tú (haciendo referencia a David Broncano) y menos de Buenafuente".

Lo que seguro que no esperaba el presentador de Orcera es la confesión que iba a realizar Santiago Segura sobre un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Florentino Fernández, Santiago Segura y José Mota durante una actuación en BurgosTWITTER

Santiago Segura, Pedro Sánchez y Hacienda

Segura, confesaba en 'La Resistencia' que tuvo un encuentro con Pedro Sánchez durante la última gala de los Goya celebrada en Málaga el pasado mes de enero: “Yo me encontré con Pedro Sánchez en los Goya”, decía Segura mientras describía que Sánchez es “un tío alto”. Continuaba, el director de la saga 'Torrente', comentando que el presidente del Gobierno le felicitó por el éxito de su última película, 'Padre no hay más que uno', que ha recaudado más de 14 millones de euros convirtiéndose en la película más taquillera del cine español en 2019: "¡Enhorabuena! Me dijo. La película española más taquillera del año ‘Padre no hay más que uno’, estamos muy pendientes en Hacienda”, afirmaba ante las risas de sus compañeros y de David Broncano.

Un comentario, que aunque en tono de broma, indicó a Segura el ansia de Sánchez por recaudar los impuestos correspondientes a la recaudación de esta película, 'un palo' económico que provocó escalofríos en el director de Carabanchel: "Yo creo que era un chiste pero a mí se me erizo la piel”.

Florentino Fernández y los paraísos fiscales

Pero no fue Santiago Segura el único invitado que 'jugueteó' con Hacienda. Durante la pregunta del dinero, Florentino Férnandez confirmaba que "yo trabajo mucho en negro". Continuaba Flo bromeando con este tema: "Yo puedo decir públicamente que tengo 30.000 euros en el banco y luego estoy forrao porque trabajo mucho en negro. Tengo dos cuentas en Panamá". En ese momento David Broncano le avisaba que "esta era la típica broma que algún día se le iba a recordar", mientras que José Mota le recordaba que "no jugase con fuego por la que le podría caer".