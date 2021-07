Sandra Barneda reacciona a la detención de José Luis Moreno tras ser amenazada por él

Jose Luis Moreno cuenta con una gran trayectoria televisiva, por lo que también le dio tiempo a tener una gran cantidad de enemigos tras los platós. El productor ha protagonizado varios enfrentamientos con reconocidos actores y presentadores. Yolanda Ramos, Miguel Lago, Marisa Porcel y Pepe Ruiz son algunos de los artistas que le acusaron públicamente de no tener contrato o no haber sido pagados por el horario correspondiente.

En 2016, durante su paso por 'Hable con ellas', Yolanda Ramos aprovechó para intentar hacer justicia. "¿Usted sabe que a mí me debe 25.000 pesetas? de las antiguas", soltó entonces la actriz tras referirse a él como "moroso".“No me costó decírselo porque tenía el apoyo de la dirección y pensaba en el momento que me debía 25.000 pesetas y yo no tenía ni para pagar el piso con la ayuda de mis padres”, contó la actriz un tiempo después para también reconocer que no podía sentar “al lado de José Luis Moreno y no decirle lo que pensaba".

Sin embargo, su paso por 'Hable con ellas' no se quedó ahí. Tras las acusaciones de la actriz, el productor se fue del plató e insitió en que eliminasen su paso por el programa. Al no querer ceder ante sus amenazas, Moreno la tomó con Sandra Barneda tras las cámaras. "He vivido algo que no me había ocurrido en veinte años de profesión, porque sí, señor Moreno, llevo veinte años en esta profesión, aunque no lo crea", contó la propia presentadora nada más volver a grabar.

José Luis Moreno, detenido por un presunto delito organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes



Yo solo recuerdo el momento de Yolanda Ramos en "Hable con ellas" pic.twitter.com/08h7vFQHBy — Oriol Serra (@OriolSerra_) June 29, 2021

“Lo que ha pasado es que el señor Moreno ha creído que le estaba diciendo algo malo en su contra, cuando le he dicho lo de '¿Estás diciendo eso en contra de este programa?', pero aunque no era en serio, no debía haberme tratado así”, seguía contando. Posteriormente, el equipo del programa desveló la discusión y en la grabación se podía escuchar al empresario tratar de muy malas maneras a Barneda: "¿Tú te crees que me importa qué te ofendas? ¿Pero de qué vas? ¿Qué eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu carrera?". Aunque no se escuchaba en el audio, la comunicadora confesó que eso no había sido lo peor, por lo que reveló la amenaza que había recibido: “Una más y te corto el cuello”.

Jose Luis Moreno liándola de nuevo en #HableConEllas amenazando a @SandraBarneda !cordero con piel de lobo!!! pic.twitter.com/VZ8uWxD5of — Glo (@glotelo) August 8, 2016

Es por esto por lo que muchos compañeros de profesión, tanto comunicadores como actores, han reaccionado a la detención de Moreno por presunta estafa, pertenencia a organización criminal y alzamiento de bienes. Yolanda Ramos no tardó en reaccionar ante lo sucedido, por lo que muchos se encontraban expectantes ante la posible opinión de Sandra Barneda tras el episoio que vivió con él.





La reacción de Sandra Barneda

Dado el revuelo causado al recordar el polémico paso del productor por 'Hable con ellas', la conductora de Telecinco decidió responder en 'Sálvame'. "La sorpresa ha sido el entramado en el que, supuestamente, está metido. A pesar de que ha sido un empresario, señalado por sus trabajadores por impagos desde hace años, no te puedes creer que pase a mayores. Creo que José Luis Moreno ha tenido mucha impunidad durante muchísimos años", decía la presentadora de 'La isla de las tentaciones'.

"Muchos profesionales del medio sabían perfectamente cómo funcionaba José Luis Moreno. Yo tuve dos episodios en 'Hable con ellas'. Uno fue cuando Yolanda le reclamaba las 25.000 pesetas, que me pareció muy valiente por su parte sacarlo públicamente. Dentro de la profesión era vox populi, pero nadie se lo había dicho a la cara, en directo. Y luego el segundo episodio, que creo que fue el más grave y que viví en primera persona, fue la amenaza en una pausa publicitaria de que me iba a cortar el cuello si seguía preguntándole como le pregunté. Y me repitió varias veces: 'Te voy a cortar el cuello'", revelaba Barneda.

Lamentamos haber invitado a José Luis Moreno a uno de nuestros programas. La violencia y las amenazas son inadmisibles @hableconellast5 — Mediaset España (@mediasetcom) August 9, 2016

"José Luis Moreno estaba muy acostumbrado a tener esa impunidad, a actuar desde la mafia más retrógrada y desde el poder que creo que forma parte de otra época", agregaba. "Creo que Mediaset actuó muy bien desde que sucedió ese suceso", opinaba la comunicadora, alabando así a la cadena en la que trabaja. "El grupo no volvió a contar con José Luis Moreno y yo lo agradecí porque no se puede permitir una amenaza pública. Él la negó durante muchísimo tiempo, estuvo obsesionado, y cada vez que hacía una entrevista hablaba de mí y hablaba mal", recordaba Barneda.

"Yo no me amedrenté porque creo que esas actitudes no se pueden consentir para nada. Ni que nadie te amenace ni un trato que supera el machismo o sea yo creo que va de un trato de mafioso... Es que no sé cómo calificarte. Como dije en su día, las palomas blancas siempre pueden contra los pájaros negros y se está demostrando", zanjaba la comunicadora.