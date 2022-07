Samantha Vallejo-Nágera revela el motivo por el que tuvo ansiedad al llegar a MasterChef: "Tuve que aprender"

La chef española Samantha Vallejo-Nágera se ha convertido en los últimos años en uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión gracias a su participación en ' Masterchef ', el talent show culinario de Televisión Española.

En este sentido, junto a Pepe Rodríguez y a Jordi Cruz, ha conseguido formar parte de un trío televisivo perfecto, que ya va más allá de la propia valoración de los platós que cocinan los concursantes, ya que también se encargan de presentar el programa y las diferentes pruebas que lo componen.

Una carrera de éxito en las cocinas y en televisión

Desde muy joven, tuvo claro que quería dedicarse a la cocina, por lo que comenzó estudiando y trabajando con Carlos Horcher para luego pasar a Londres y a Nueva York .

En 1995, continuó con su formación y realizó una formación en Lyon con el chef francés Paul Bocuse y con Juan Mari Arzak. Su formación, le permitió formar su propia empresa dedicada a la organización de catering para fiestas y eventos: Samantha de España.

Aunque tiene mucho éxito en el ámbito culinario, con el tiempo, también ha ido haciéndose un nombre en la televisión. Esto se debe a que se hizo con su propio programa en Canal Cocina, 'El toque de Samantha' y, desde 2013, es jurado en 'MasterChef' junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz .

Desde entonces, ha formado parte de cada una de las ediciones y ha ido adquiriendo un mayor rol como presentadora, todo ello a raíz de la marcha de Eva González por su fichaje en Antena 3. Al despedirse de la presentadora de 'La Voz', el formato producido por Shine Iberia decidió dar el relevo a los jueces, quienes siguen desempeñando ambos papeles en la actualidad.

Los inicios en 'MasterChef'

Ahora, cuando el programa se encuentra celebrando sus diez años de emisión, Samantha se encuentra muy a gusto delante de las cámaras. Pero, como en muchos momentos de la vida, los comienzos no fueron fáciles. Así lo ha explicado la propia Samantha en una entrevista concedida a ' El Debate ', en la que señala que sufrió ansiedad cuando 'MasterChef' estaba dando sus primeros pasos.