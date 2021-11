'Sálvame' anuncia un importante cambio que afecta de lleno a las tardes de Telecinco

'Sálvame' ocupa desde hace 12 años las tardes de Telecinco. El programa no ha faltado a su cita en ningún momento, ni en fecha tan especiales como Nochebuena o Nochevieja, ni en el duro momento vivido tras el fallecimiento de su compañera Mila Ximénez. Actualmente el espacio es presentados por Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla, aunque a esta última hace días que no se le ve en plató.

Según se ha conocido en los últimos días, Padilla está inmersa en nuevos proyectos laborales, como el nuevo concurso que presenta en 'Cuatro' llamado 'A simple vista', así como la llegada a los escenarios de la obra de teatro basada en su libro, 'El humor de mi vida', escrito tras la muerte de su marido y que ella misma protagoniza encima de las tablas.

Novedades en la desaparición de Antonio Anglés: Una foto perdida y la llamada que ha reabierto el caso El caso se mantiene abierto hasta 2029, el reloj sigue corriendo y cualquier hallazgo puede resolver el misterio más grande de la Justicia española, el asesinato de Alcasser Alejandro Garcia PerezMadrid 04 nov 2021 - 13:20

Además, esta temporada no forma parte del jurado de 'Got talent' y Telecinco ha anunciado que tampoco estará presentes en las galas de Navidad. La cadena va a recuperar este formato, que no emite desde 2016, cuando la propia Paz fue la presentadora del espacio y cuyo nombre hacía honor a ella misma: 'La noche de Paz'.

En los últimos días, 'Sálvame' está dedicando parte de su programa a la separación entre Antonio David Flores y Olga Moreno. Tras conocerse la noticia de la separación, y después de días de silencio por parte de ambos, Antonio David confirmaba la ruptura el pasado viernes, para, entre otros motivos, sacar de un aprieto a su hija Rocío Flores, que había sido foco de multitud de preguntas en torno a la situación familiar tras saltar la noticia, por ser la persona con más vida pública de la familia.





Desde el programa de Telecinco, han contactado con un familiar directo de Antonio David Flores. Kiko Hernández se desplazó hasta Málaga para entrevistar a dicho familiar pero la conexión no fue como esperaba. La testigo se sintió indispuesta tras recibir presiones y amenazas por el testimonio que iba a contar. Desde el plató, Carlota Corredera pidió cortar la conexión por el sufrimiento vivido, tras ver a la testigo abandonar el hotel donde se encontraba junto a Hernández, tapada de la cabeza a los pies con una sábana blanca para preservar su intimidad.

El público regresa al plató de 'Sálvame'

'Sálvame' se enfrenta ahora a un nuevo cambio. Con motivo de la pandemia, el público tuvo que desaparecer de los platós de televisión, incluyendo el de 'Sálvame', que cada tarde contaba con un grupo de personas que acudían a vivir el programa en directo. Según publica Álex Fernández, colaborador de 'YoTele' y 'LaOtraTV', el público vuelve al plató del programa de las tardes de Telecinco el próximo lunes 8 de noviembre. Del mismo modo, dos días antes, lo hará también en el 'Deluxe'.

?? Y el público regresa también a #YoVeoSalvame, el próximo Lunes 8 de noviembre. pic.twitter.com/1VCPvrlVZ7 — Alex Fernández (@alexfdz24) November 3, 2021