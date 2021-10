Diego Arrabal estalla contra 'Sálvame' y lanza una clara advertencia a Jorge Javier: "Vas a salir salpicado"

Cuarzo Producciones y La Fábrica de la Tele vuelven a estar en plena batalla. Hace unos días, los colaboradores de 'Viva la vida' se mostraron muy críticos con el fichaje de Carmen Borrego para 'Sálvame' y Diego Arrabal no dudó en cargar contra el programa. Ante esto, Jorge Javier Vázquez no dudó en responder:"Lo voy a decir porque creo que, a veces, hay que poner las cartas sobre la mesa. Algunos de los que aseguraban que Carmen Borrego, cuando volvió a 'Sálvame', venía a Vietnam, han llamado de manera insistente a la cúpula de este programa para venir a trabajar. Sé que esto me va a suponer una reprimenda después".

Asimismo, el presentador de Telecinco no dudó en arremeter contra Arrabal y Alessandro Lequio por poner en duda el trabajo de la revista Lecturas tras dar la exclusiva de la separación de Antonio David y Olga Moreno. "Estoy hasta el mismísimo de que gente que trabaja en esta cadena por motivos personales destrocen el trabajo de los demás", soltaba Vázquez. Ahora, ha sido Arrabal quien, desde su canal de YouTube, ha vuelto a responder a las palabras del presentador de 'Sálvame'.

Cristina Pardo descoloca a Pablo Motos al preguntar por qué las mujeres no bailan en el inicio:"Las chicas..." 'El Hormiguero' comienza cada día con una coreografía en la que participan los miembros del equipo y Cristina Pardo no dudó en transmitir las dudas del público Mabel Velasco 29 oct 2021 - 10:32

"Me llamaron varios compañeros para decirme que Jorge ha hablado de mí, y me llamaba mucho la atención porque lo importante es que habían anunciado en ‘Sálvame’ que hoy iban a salir pruebas de la ruptura entre Antonio David y Olga, ¡Pero es que no hay ninguna prueba de esto!", comenzaba diciendo el paparazzi.

"Entonces Jorge Javier arremete contra Lequio y contra mí por poner en dudas a la revista Lecturas. ¿Qué quiere, que yo no lo ponga en duda? ¿Qué yo no puedo hablar? ¡Eso era en otros tiempos! ¿Por qué me voy a callar? ¿Dónde están las pruebas de esto? ¿Dónde están?", se preguntaba, aparentemente cabreado por cómo el programa de La Fábrica de La Tele defiende la mencionada entrevista.









"Creo que es la primera vez que veo a Jorge tan implicado con la portada de una revista. Es la primera vez, y es muy curioso, que ‘Sálvame’ quiere salvarle el culo a una revista. Es la primera vez en la historia de la prensa del corazón y me llama muchísimo la atención y sabéis por qué digo esto. Yo sí sé de dónde viene esta información. Me llamó mucho la atención cuando Carlota Corredera dijo que la información sobre Antonio David la sabía todo el mundo desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué no lo disteis si lo sabía todo el mundo? ¡No lo puedo entender!", se quejaba Arrabal, poniendo en duda el papel del equipo de 'Sálvame' en la polémica ruptura del padre de Rocío Flores.

"No quiero saber absolutamente nada de vosotros"



"No es culpa mía que sea mentira, es culpa del director de la revista Lecturas que no se preocupó de investigar dicha portada. Por mucho que ahora salgan sus discípulos en radio, televisión y medio escrito, diciendo que hay pruebas. Yo no sé qué pruebas dicen que tienen, porque llevamos una semana más sin prueba alguna", agregaba, dejando claro que la noticia era una farsa.

"A mí me dice públicamente que estoy deslegitimado porque tengo conflictos con la revista. ¿Y tú sí estás legitimado para hablar de Antonio David con el que tenéis abiertos muchos conflictos? ¿Esto es la Ley del embudo, lo ancho para ti y lo estrecho para el resto? Esto no se puede permitir tampoco, esto no es ninguna dictadura, Jorge, perdona que te diga. ¿Qué pasa, que tienes que defender a un amigo tuyo en la revista en la que colaboras? Si es por defender a un amigo yo ahí me callo, pero yo te recomiendo que no te metas aquí en medio porque vas a salir salpicado, segurísimo", le advertía el colaborador de 'Viva la vida'.









"No desviéis el tema hacia por qué desmentimos la portada, ¡Sacad las pruebas que anunciasteis! Que tú digas que lo nuestro no es información… Tú, que lleváis siete días hablando de un mismo tema sin tener pruebas. El día que saquéis pruebas yo cerraré la boquita. El tema es este, no nuestros problemas con Lecturas. No hay que desviar el asunto sobre el divorcio", atacaba al programa de Telecinco.

"Os pedí por favor que no me nombrarais nunca más, ni para bien ni para mal. No quiero saber absolutamente nada de vosotros. Ya me conozco el patio, soy mayorcito y llevo muchos años en la profesión. Sé por dónde vais y lo que estáis intentando, pero a mí no me nombréis ¿Para qué? Si tenéis todas las exclusivas del mundo. Creo Jorge que es mejor que no, que conmigo no, porque esto es totalmente absurdo", pedía el paparazzi.