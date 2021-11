Sale a la luz el motivo por el que Paz Padilla lleva varias semanas sin presentar 'Sálvame'

Paz Padilla se encuentra en un momento profesional de importantes cambios. Hace unos meses salía a la luz que 'Got Talent' había decidido prescindir de la gaditana, que formaba parte del jurado junto a Dani Martínez, Risto Mejide y Edurne. Por otro lado, Telecinco anunciaba hace unos días que no será la encargada de conducir las tradicionales galas de Navidad de la cadena. Ahora ha salido a la luz el motivo por el que la presentadora lleva un tiempo ausente del plató de 'Sálvame'.

La vida de Paz Padilla está en un momento de grandes cambios. Desde el fallecimiento de su marido, Antonio Vidal, la humorista se ha puesto al frente de nuevos retos profesionales. Por un lado,Padilla ha escrito un libro en el que ha plasmado todo su amor y experiencias, pero principalmente ha reflejado lo que ha aprendido a raíz de la enfermedad del que fuera el amor de su vida, los duros momentos a su lado y su muerte.

Bertín Osborne habla de sus ideas políticas y Pablo Iglesias se burla con una famosa serie de televisión El cantante español ha concedido recientemente una entrevista, en la que ha hablado de sus proyectos y su visión política Adrián QuijadaMadrid 02 nov 2021 - 18:52

'El humor de mi vida' salía a la venta en la primavera de 2021 y se convertía rápidamente en un 'best seller'. Tanto es así que el texto ha sido llevado a las tablas y desde hace varias semanas, Paz representa una obra de teatro basada en su libro, y la función no deja de colgar el cartel de 'no hay entradas'.





Por otro lado, sus proyectos televisivos vinculados a Mediaset están sufriendo cambios. Después de cinco años, Telecinco va a recuperar las galas de Navidad que solía emitir cada temporada. Fue en 2016 cuanto la cadena emitió la última de ellas con el nombre 'La noche de Paz'. Para este año, Mediaset ha llegado a un acuerdo con Fremantle, responsable también de formatos como 'Got Talent' y 'Idol Kids', para producir estos especiales que se emitirán en Nochebuena y Nochevieja, según avanzaba 'Yotele'.

Pero una de las novedades principales es la ausencia de Paz Padilla como presentadora. La humorista no será la encargada de liderar el especial, que en esta ocasión, será presentado por Lara Álvarez. La presentadora de 'Supervivientes' y 'Secret Story: última hora' se unirá a Joaquín Prat para coger las riendas de estas galas. Es por esto por lo que también se tendrá que cambiar el nombre del formato, ya que llevaba el nombre de Padilla.

Los motivos por lo que Paz Padilla lleva días ausente del plató de 'Sálvame'

Además, Paz Padilla es la encargada de presentar el nuevo concurso de Cuatro 'A simple vista'. El formato llega este martes a las mañanas de la cadena de Mediaset y las intensas grabaciones, que se están llevando a cabo desde hace varias semanas, están manteniendo a Padilla alejada de los platós de Telecinco, y en concreto de presentar 'Sálvame', donde estábamos acostumbrados a verla varias tardes a la semana. Por ahora se desconoce cuando volverá la humorista a las tardes de Telecinco, pero por ahora se encuentra centrada en su nuevo formato.

¡YA TENEMOS FECHA DE ESTRENO! ?? #ASimpleVista, a partir de este martes a las 13:55h en @cuatro con @pazpadilla ??? ¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/Kt4CqYSisu — A simple vista (@asimplevistatv) October 31, 2021