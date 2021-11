Sale a la luz el nuevo proyecto profesional de Sonsoles Ónega que afecta de lleno a 'Pasapalabra'

Todas las mañanas, Sonsoles Ónega toma el relevo de 'El programa de Ana Rosa' y cierra las mañanas de Telecinco con su programa 'Ya es mediodía'. Un espacio dedicado a la actualidad, con tiempo de tertulia, entrevistas y un gran espacio para la prensa del corazón. La sección conocida como 'el fresh' ocupa una buena parte del programa de Ónega y analiza, a diario, las últimas noticias de la prensa rosa, que a menudo pasan por los reality que tiene en emisión Mediaset.

Hace unos días, el programa de Telecinco tenía que hacer frente a una dura pérdida dentro de su equipo. Sonsoles decía adíos en director al periodista José Araque, uno de sus rostros más conocidos dentro de los reportajes y las conexiones en directo del programa. "Quédense con esta imagen porque va a ser la última que van a ver de Araque en 'Ya es mediodía'", decía la presentadora, al tiempo que aclaraba que no había sido despedido sino que se iba él. "Se va porque inicia un nuevo proyecto profesional y queremos desearle toda la suerte del mundo".

Iniciaba entonces unas bonitas palabras de despedida diciendo: "Querido compañero, lo has dado todo y te has dado a este programa y solo tenemos palabras de agradecimiento y cariño". Por su parte, Araque respondía agradeciendo a todo el equipo por el tiempo compartido en el programa. "Ahora es cuando no me salen las palabras. Mira que quedarme yo callado es complicado. Gracias, solo puedo decir gracias. Gracias a todos", eran sus palabras. Sonsoles cerraba el momento asegurando que le van a echar mucho de menos, visiblemente emocionada y casi entre lágrimas.

El nuevo proyecto de Sonsoles Ónega en Telecinco

Días después, Mediaset ha anunciado que prepara un nuevo proyecto televisivo con Sonsoles Ónega al frente. Se trata de un programa que va a llevar por nombre 'Ya son las ocho' y que desde el grupo han calificado como la "edición vespertina de 'Ya es mediodía'. Va a emitirse de lunes a viernes en la franja horaria entre las 20:00 y las 21:00 en Telecinco.

La llegada del nuevo formato, que aún no tiene fecha de estreno, implica por un lado a 'Sálvame', que tendrá que finalizar a las ocho de la tarde, mientras que Antena 3 afectada. El programa está ubicado en la parrilla de Telecinco en el hueco en que su competencia emite 'Pasapalabra' y busca luchar con los grandes datos de audiencia que obtiene a diario el concurso presentado por Roberto Leal.

Desde Telecinco lo han calificado como "una nueva ventana a la actualidad en su oferta de programación que abordará tanto asuntos de actualidad como contenidos de su sección ‘Fresh’", además estará producido en colaboración con Unicorn Content.

En la primera promo del programa se puede ver a Sonsoles Ónega visiblemente feliz, bailando y diciendo: "Ríe, vive disfruta, ha llegado la hora, ya son las 8, la hora más fresh, la más divertida, también la de la actualidad". Los espectadores no han dudado en dejar su opinión a través de las redes sociales y, por el momento, no parecen estar muy de acuerdo con esta nueva apuesta de Telecinco. Mientras algunos apunta a "más de lo mismo", otros piden un cambio de nombre del espacio.

