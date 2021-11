El incómodo momento de Sonsoles Ónega por cómo aparece en los medios internacionales: "Soy muy pacífica"

Estos últimos días, Sonsoles Ónega ha ocupado los titulares de muchos medios internacionales. Ante sus dudas, ha sido su equipo de 'Ya es mediodía', concretamente del 'Fresh', quienes se han encargado de aclarar lo que estaba sucediendo con su presentadora. El programa ha comenzado con un rótulo que ha puesto muy nerviosa a Ónega para, finalmente, explicar a la audiencia lo que realmente estaba pasando.

El programa de Telecinco ha explicado que el revuelo se debe a que, según medios internacionales, una presentadora española podría estar ocupando el corazón de Kerem Bürsin, actor turco y protagonista de 'Love is in the air'.Esta noticia ha chocado mucho a los seguidores de la serie, ya que el actor mantiene una relación con Hande Erçel, su también novia en la novela turca. Según estos titulares, una conocida presentadora española se habría fijado en el actor y Kerem Bürsin le habría correspondido. Es decir, estos medios se han hecho eco de la broma que 'Ya es mediodía' hizo a Sonsoles Ónega durante la presentación de 'Love is in the air' en España.

"Espérate que no venga ahora la novia de Kerem Bürsin y te tira de los pelos", bromeaba Miguel Ángel Nicolás."No, que yo soy muy pacífica con las mujeres", se defendía la presentadora. "Es una señora, no como otras", apuntaba una colaboradora. "Una señora. Diga usted que sí", corroboraba Ónega.









"Cuando parecía que el huracán Bürsin ya había pasado, ahora vuelve y nos sorprende con más fuerza que nunca", adelantaba la voz en off de 'Ya es mediodía' para, acto seguido, leer algunos de los llamativos titulares: "Kerem Bürsin conquistó el corazón de una reconocida presentadora de TV" o "La española que podría generarla discordia entre Hande Erçel y Kerem Bürsin".

"Atención porque esa reconocida periodista que podría provocar la ruptura de los protagonistas de 'Love is in the air' no es otra que nuestra querida presentadora", seguían informando. "La realidad siempre supera la ficción y el amor entre Sonsoles y Kerem está en el aire", agregaban, mientras ponían un montaje del actor y la presentadora bailando. A un lado del reportaje, se podía ver a Ónega pasando vergüenza y riéndose sin parar.

"Un sentimiento que parece mutuo porque fíjense en como el actor turco pasa de la seriedad más absoluta a una sonrisa picarona, después de recibir el retrato de Ónega... Bürsin está tan nervioso con el retrato que tiene cientos de sentimientos encontrados en pocos segundos. Primero, se encuentra incrédulo. Luego, sorprendido y, después, le entra la típica risilla nerviosa para acabar asimilándolo y sonreír", bromeaba el equipo de Telecinco tras reconocer que "su conexión ha sido todo un flechazo a primera vista" y que Kerem "ya se plantea trabajar en nuestro país".









El "flechazo" entre Kerem Bürsin y Sonsoles Ónega

Esto se debe a que, hace unas semanas, durante la conexión con 'El Programa de Ana Rosa', Ónega hacía hincapié en el atractivo del actor: "Un señor estupendo, una pena que nos haya pillado a ti y a mí ya arregladas… Aunque es muy bajito, igual es mejor para lo mío que para lo tuyo", le decía a Ana Rosa Quintana tras comunicar que tendrían una entrevista con el actor para 'Ya es mediodía'.

Sin embargo, este reportaje nunca llegó a emitirse, a pesar de haberse pasado su fecha de emisión. Esto provocó que una oleada de críticas estallaran contra el programa de Telecinco, ya que los fans de la ficción de Divinity se mostraron muy decepcionados por no poder ver la entrevista y enfadados al haberse sentido engañados por el programa presentado por Ónega. El revuelo en redes sociales fue tal, que la conductora del espacio de Telecinco ha decidido pronunciarse al respecto y dar una explicación sobre el motivo por el que la entrevista no se dio como estaba programada.

Antes de despedirse, Miguel Ángel Nicolás quiso poner sobre la mesa todas las críticas que habían recibido en las últimas horas para explicar lo que llevó al programa a no emitirla. Todo fue culpa de un fallo técnico, concretamente de un problema con el micrófono, que no permitió al programa hacer su trabajo. Para demostrarlo, el equipo de 'Ya es mediodía' decidió emitir el reportaje en el que se veía a la reportera ir hasta el evento para ponerse en contacto con el actor que tanto revuelo ha generado en nuestro país.

Kerem for Ya Es Mediodía (?)?? pic.twitter.com/6GkroZQ1Bl — mia? (@miabolat) October 26, 2021

En el vídeo, se puede ver a la periodista hablar con el club de fans de Kerem Bürsin y narrar cómo había vivido el encuentro y el cariño con el que el actor había recibido a todos los asistentes. No obstante, el problema llegó a la hora de entrevistar al protagonista de la ficción, ya que el micrófono dejó de funcionar. El programa de Telecinco quiso tomarse el incidente con humor y decoró la pieza con sonidos y efectos para remarcar el fallo técnico. Asimismo, aseguraron que, en pleno evento, había fallado la cámara puesta por parte de la organización de este encuentro.

La redacción del espacio de Telecinco siguió tirando del humor y subtituló una parte de la charla con el actor para señalar que Kerem Bürsin tenía ganas de conocer a la propia Ónega. Cuando terminó el vídeo, la reportera se había ruborizado por sus palabras y apuntó que seguro que el actor no había dicho eso. Finalmente, la presentadora se despidió de la audiencia y no dudó en disculparse: "Lo sentimos mucho, pero se nos rompió el micrófono de la cámara. Estas cosas pasan, qué le vamos a hacer. Pero el reportaje ahí está".