Sale a la luz el motivo por el que Sonsoles Ónega ha desaparecido de 'Ya es mediodía'

Este jueves, los espectadores de 'Ya es mediodía' se han topado con una inesperada sorpresa al no ver al frente del espacio a Sonsoles Ónega, como es habitual. En su lugar, Marc Calderó presentaba el programa de Telecinco. Como consecuencia del coronavirus, nada más darse cuenta del detalles, han saltado todas las alarmas.

La preocupación por la presentadora se potenció al ser conscientes de la noticia sobre que Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat se encuentran confinados en casa al haber tenido contacto con un positivo, dado que los compañeros de cadena podrían haberse contagiado entre ellos.

"Siguiendo el protocolo de prevención Covid de Mediaset España, Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat comienzan un periodo de cuarentena por contacto estrecho con un caso positivo y serán sustituidos por Ana Terradillos y Mónica Sanz en 'El Programa de Ana Rosa' y 'Cuatro al día' respectivamente", comunicó Mediaset.

Tanto Joaquim como yo nos hemos hecho pruebas de antígenos y hemos dado negativo en covit, pero siguiendo el protocolo haremos cuarentena y nos realizaremos nuevos test pasados unos días.

"Tanto Joaquín como yo nos hemos hecho pruebas de antígenos y hemos dado negativo en covid, pero siguiendo el protocolo haremos cuarentena y nos realizaremos nuevos test pasados unos días. Estamos fenomenal y espero que sigamos así", aseguró Quintana para tranquilizar a sus seguidores.

Además, al comienzo del programa, Calderó no dio ninguna explicación que aclarase el motivo de la ausencia de Ónega. El conductor del espacio dio paso, directamente, a su compañero José Araque para que diera la última hora sobre la visita de los Reyes al Principado de Andorra justo un día después del primer acto en solitario de la Princesa Leonor. Lo que preocupó aun más a los espectadores.

El motivo de la ausencia de Sonsoles Ónega

Sin embargo, tras devolver la conexión a plató, Calderó desvelo el motivo por el que su compañera no se encontraba presentado el programa de Telecinco. "Hoy estoy presentando. No se preocupen, Sonsoles está perfectamente, lo que pasa es que está con una grabación y hoy no puede presentar el programa. Mañana si estará", aseguró.

De esta manera, el presentador sustituto dejaba claro que Ónega se encuentra perfectamente y que su desaparición no ha sido consecuencia del coronavirus ni de una cuarentena preventiva como Ana Rosa y Prat. La presentadora volverá a coger las riendas del formato este viernes.

Esta aclaración ha sido todo un alivio, dado que sería la cuarta presentadora de Telecinco que se encontraría confinada en casa como consecuencia de la covid-19. Paz Padilla se encuentra de baja tras haber dado positivo por coronavirus, mientras que Quintana y Prat solo se encuentran en casa por prevención al haber tenido contacto directo con un positivo.