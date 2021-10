Paz Padilla coincide con Díaz Ayuso y sorprende a sus seguidores con el mensaje que le ha mandado

Paz Padilla ha dado la sorpresa al publicar una imagen en sus redes sociales con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ambas han coincidido por sorpresa yla presentadora de Telecinco no ha querido dejar pasar la ocasión para dedicar unas palabras a la política del Partido Popular.

Paz Padilla ha conseguido reinventarse y es ejemplo de sacrificio, de no parar, de no rendirse y de saltar todas las piedras que la vida le ha puesto en su camino. Después de sufrir uno de los varapalos más grandes y horrendos de su vida con el fallecimiento de su marido el año pasado, la presentadora ha salido a flote por tener esa fortaleza en su interior. Paz no ha dudado en hablar de su experiencia en ningún momento, siempre ha sido sincera con su vivencia de la enfermedad junto a su marido y el que ella dice que es "el amor de su vida" y ha logrado salir adelante tras el duro trance que le ha puesto por delante la vida.

Ayuso pronostica el futuro de Jorge Javier tras saberse la verdad de Malasaña: "La izquierda..." El joven de 20 años ha cambiado su versión de los hechos y ha asegurado que las heridas de la supuesta agresión habían sido consentidas Redacción DigitalMadrid 08 sep 2021 - 22:14





Hace unos días, Padilla cumplía 52 años y lo hacía estando en uno de sus mejores momentos profesionales. Llenando los escenarios con su espectáculo 'El humor de mi vida' y habiendo batido récord de ventas con el libro que tiene el mismo título que su obra de teatro, la humorista se ha consolidado como uno de los rostros más conocidos del momento.

Además de su faceta como actriz y escritora, Paz es una mujer muy activa en las redes sociales, donde muestra cómo es su día a día y donde vemos que no para ni un solo minuto del día. Actualmente es capaz de compaginar 'Sálvame' con su obra de teatro, hace unas semanas terminaba el programa 'La última cena' y hace unos días se anunciaba que presentará un nuevo formato en Cuatro que lleva por nombre 'A simple vista'. Un concurso del que todavía no se sabe mucho, pero que desde Mediaset anuncian que llegará muy pronto y cuya mecánica estará basada en adivinar, como su propio nombre indica, a simple vista, algunos aspectos sobre distintas personas.

?? "A simple vista" nombre del formato que presentará @pazpadilla muy pronto en @cuatro



¿Llegará para cubrir el hueco de @elconcursodel y que se quedó sin presentador hace unas semanas? Eso parece pic.twitter.com/24rAjZrMnN — Todo Sobre La TV (@_LaTele_) August 28, 2021





Paz Padilla elogia a Isabel Díaz Ayuso

Y además de sus proyectos en la televisión y en el teatro, junto con su hija, Anna Padilla, lleva la marca de ropa que han creado 'No ni na' que está siendo viral en redes sociales y que, por lo que parece, va viento en popa.

Precisamente en las redes sociales es donde ha publicado Padilla una foto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha acudido a ver la obra de teatro de Paz, basada en su libro 'El Humor de mi vida'. "Que maravilla de sorpresa hoy en el teatro Isabel Díaz Ayuso, nos ha visitado en 'El humor de vida', encantadora y muy cercana. Apoyando el teatro, gracias, gracias, gracias", escribía Padilla visiblemente agradecida por la visita sorpresa que ha recibido.