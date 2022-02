Sale a la luz el motivo por el que José Antonio Avilés no ha estado en el plató de 'Viva la Vida'

Este sábado, uno de los colaboradores más destacados de 'Viva la Vida' no ha acudido a su cita habitual con la audiencia. Se trata de José Antonio Avilés, muy polémico siempre con sus palabras. De hecho, suele recibir llamadas de atención constantes de Emma García o sus sustitutas, Toñi Moreno y Sandra Barneda. Su ausencia ha llamado la atención porque no suele faltar y, por este motivo, Avilés se ha visto obligado a responder porque algún medio de comunicación publicaba que había sido despedido de manera fulminante del programa. Algo que ha resultado ser falso.

"Ante las numerosas especulaciones habidas en algunos 'medios' en estos últimos días, relativas a mi situación laboral como colaborador del programa 'Viva la Vida', de Telecinco, tengo que deciros, aunque a muchos os fastidie por lo que veo, que continúo en activo y posesión de mi puesto de trabajo, pero que dada mi situación de salud, debo estar algunos días en casita... Gracias", explicaba.





Según sus palabras, sería un problema de salud el que habría hecho imposible que José Antonio Avilés acudiese al plató de 'Viva la Vida'. Por lo tanto, no lo habrían despedido del formato. Habrá que esperar para saber cuándo será el día en el que Avilés vuelve a dar guerra en Telecinco y al resto de compañeros de programa.

Este formato es uno de los más seguidos cada fin de semana, y hace una reflexión de la actualidad en todas sus vertientes. En un primer momento, el programa fue presentado por Toñi Moreno, que no volvió hasta las vacaciones de Emma García. De hecho, Sandra Barneta también ha llegado a conducir este programa durante el aislamiento de la presentadora vasca por coronavirus.

La drástica decisión que tomó José Antonio Avilés con sus redes sociales

José Antonio Avilés, hace escasos meses, decidió borrar todas sus fotos antiguas dejando solo las que muestra su aspecto más profesional luciendo palmito gracias a su delgadez. Y todo no queda ahí, porque ahora llegan los poses como buen influencer. Eso se aprecia cuando no mira al objetivo o por ejemplo cuidando mucho más su vestuario.

Concretamente en HondurasJosé Antonio llegó a perder 23 kilos, algo que muchos firmarían ahora mismo. Pero no solo eso noticia, porque cuando sales en la tele y te encuentran en boca de todos, finalmente también pueden salir esos trapos sucios que has querido ocultar. En su paso por la isla se descubrió que en España tenía deudas importantes, algo que confesó después y saldó con lo ganado en el programa. Lo que no se ha conseguido aún es confirmar que se había matriculado en Periodismo.





Y además, para mejorar su imagen personal, se sometió a un injerto de pelo para disimular su alopedia, algo que le permitió coger más confianza, aunque realmente y visto desde fuera creo que nunca le ha faltado. Medidas que Avilés quiso adoptar para asentar su buena imagen tras su paso por 'Supervivientes' aunque lo cierto es que lleva ya un tiempo alejado de las redes sociales, desconociéndose el motivo real.