Sale a la luz el 'feo' que le hizo Rocío Carrasco a Paz Padilla tras las cámaras de Telecinco

Aún saltan chispas entre algunos colaboradores de Telecinco y Rocío Carrasco tras todos los comentarios que se hicieron acerca de su relato en la docuserie sobre su relación con Antonio David Flores y sus hijos. Más si cabe después del debut la pasada semana de la hija de Rocío Jurado en 'Sálvame', y una de esas personas es precisamente la presentadora del programa, Paz Padilla, quien ya es consciente de que el nuevo fichaje de Telecinco asegura tener una “conversación pendiente” con ella.

Y es que hace varios días, y con motivo de un vídeo para promocionar la llegar de Carrasco a La Fábrica de la Tele con la sección “Hable con ella”, la hija de 'la más grande' hizo ajuste de cuentas y repasó aquellas figuras con las que aún tiene que enfrentarse por sus opiniones sobre 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. La primera de ellas, Gema López, ya tuvo un tenso encontronazo con Carrasco en el primer día de su llegada a Mediaset. Otra es, como la propia socialité comenta, la presentadora gaditana:

“¿Tienes ganas de ver a Paz Padilla?”, le preguntaban en un vídeo promocional de su sección. “Ni ganas ni no ganas. Tenemos alguna conversación pendiente, y yo sé que ella tampoco está bien, está atravesando un momento duro”, aseguraba muy tajante.









Paz Padilla, atónita con Rocío Carrasco



Y es que el contenido de ese mismo vídeo se lo hizo llegar Kike Calleja a Paz Padilla en 'Sálvame', algo que dejó descolocada a la presentadora, que parecía no saber de qué iba el asunto. “Contigo tiene una conversación pendiente después de las cosas que has dicho sobre ella”, le comentaba el colaborador de Telecinco. “¿Me puedes enumerar, por favor, las cosas que he dicho yo de ella?”, preguntaba contrariada la humorista. “Vas a escucharlo de su propia voz”, le espetaba Calleja, que se resistía a desvelar los motivos. No obstante, Padilla insistía:

“No, ¿me lo puedes decir tú, Kike?” “Ella no ha querido puntualizar. Dice que tiene una conversación pendiente contigo de las cosas que has podido decir”. “Yo no sé las cosas que he dicho de ella”, concluía la presentadora, que se negaba a reconocer la tensión entre ambas. Posteriormente, Paz Padilla enviaría un mensaje a Rocío Carrasco que sus seguidores interpretaron como un dardo por cómo mencionaba a su hija. “Le deseo que encuentre la paz y que reconduzca su vida, que sea feliz ella y su hija”.









La estrategia oculta de Rocío Carrasco con Padilla



Tras el tenso momento, ahora podría haber salido a la luz de qué manera ha decidido contraatacar Rocíito antes del enfrentamiento con la que es ahora su compañera en la cadena. Precisamente esta semana sorprendía a los espectadores de 'Sálvame' que, en su segunda semana, Carrasco cambiase ya la fecha de su sección del miércoles al martes. Algunas apuntaban que podría deberse a la final de 'Supervivientes'.

No obstante, y según apunta El Economista, este cambio podría deberse a que este miércoles la persona encargada de presentar las tardes de Telecinco era Paz Padilla y Carrasco habría hecho el 'feo' a la humorista esquivándola con un cambio en la fecha de la sección. Eso sí, tampoco sabemos si el movimiento viene de la socialité o de la propia Fábrica de la Tele pero, en cualquier caso, arroja más luz a la tensión entre ambas.